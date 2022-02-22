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فقدهما أهلها...فوجدوا جثتها في هذا المكان الغريب!

Lebanon 24
22-02-2022 | 12:58
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أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء انتشال جثة الطفلة المفقودة جنات رياض التميمي، والتي اختفت أثناء وجودها في مزرعة ذويها في 15 من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الطفلة ذات العامين والنصف تم العثور عليها مساء أمس الاثنين، مفارقة للحياة بداخل خزان خاص بالمياه بنفس المزرعة.

وأحالت الداخلية جثمان الطفلة عقب عثورها إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وزمن حدوثها، واتخذت الإجراءات الأولية من قبل المركز المختص والنيابة العامة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت على لسان أهل الطفلة أن الخاطفين طلبوا مبلغا كبيراً كفدية مقابل إطلاق سراحها، ولكن بسبب التأخر في تجميع المبلغ تم قتل الطفلة وإلقاؤها في خزان مزرعة الأسرة بعد أسبوع من اختفائها.
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