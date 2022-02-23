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5 أبراج تقدر قيمة المال.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 00:30
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هناك بعض الأشخاص الذين يعتبرون أكثر تحفظاً بشأن أموالهم، وقد يكونون أكثر اقتصادا ويفضلون عدم إنفاق الأموال على الآخرين، ولكن ما السبب الذي يجعل بعض الأشخاص أكثر حرصاً من غيرهم؟ من المحتمل أن عاداتهم المصرفية قد تكون انعكاساً لبرجهم وفق علم الفلك.

وفيما يلي مجموعة من الأبراج التي تعد أكثر حرصاً من ناحية المال

برج الثور

لا يثق برج الثور في أي شخص يقنعهم بالتخلي عن أموالهم، وعندما يقعون في موقف به دفع المال، فقد يختفون في ظروف غامضة عندما يحين الوقت.

برج العذراء

يعتبر برج العذراء مقتصد وهم يركزون بشكل كبير على مواردهم المالية ويميلون إلى الاحتفاظ بجداول البيانات وإحصاء أي أموال ينفقونها.

برج السرطان

يفضل أصحاب برج السرطان شراء كتاب جيد بدلاً من الخروج إنفاق الأموال على النزهات، يحب السرطان الاكتناز؛ لذا فهم يحبون الاحتفاظ بأموالهم في محافظهم.

  برج العقرب

يحب برج العقرب السرية، لذا فهو يحافظ على خصوصية موارده المالية، حتى من الأصدقاء المقربين والعائلة، وقد ينفق برج العقرب المال على نفسه، ولكن لا يفضلون إنفاق الأموال على الآخرين حتى يتمكنوا من توفير المال للمستقبل.

برج الجدي

بالرغم من الاعتقاد أن برج الجدي يرغب في إنفاق الأموال بكثرة، إلا أنه عكس ذلك تمامًا، ويمتلك برج الجدي عقلية طموحة تجارية لديها مواقف جادة تجاه المال.

  الجدي ينفق بحذر، فهو يستمتع برؤية أمواله تنمو ويقدر الادخار للمستقبل.
 
(زهرة الخليج)
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