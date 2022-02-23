ظاهرة فلكية تتكرر مرتين في السنة (فيديو)

تعامدت أشعة الشمس على وجه الفرعون المصري رمسيس الثاني، صباح اليوم الثلاثاء، في معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان (جنوب)، في ظاهرة فلكية نادرة تتكرر مرتين سنويا.ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة "توافد الزائرون لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير قدس الأقداس".ولاقت الظاهرة الفلكية النادرة إقبالا مكثفا من المصريين والسائحين، بحضور وزيري السياحة والآثار خالد العناني والثقافة إيناس عبد الدايم، ومحافظ أسوان أشرف عطية.ونقلت الصحيفة عن عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، قوله إن "الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني، لتعلن بداية موسم الحصاد عند القدماء المصريين".وأوضح سعيد أن "الاحتفالية جاءت هذا العام متميزة، نظرًا لأن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، يتزامن مع تاريخ مميز للغاية وهو 22 /2 /2022".وعقب إضاءة وجه رمسيس الثاني، اصطف السائحون حول عرض الصوت والضوء، الذي كان بمثابة إعادة تجسيد للحدث، من خلال لوحة معدنية تظهر التماثيل التي تتعامد عليها أشعة الشمس.