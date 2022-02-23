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منوعات
طعنت زوجها 140 مرة.. وضربته بساطور لتتأكد من وفاته!
Lebanon 24
23-02-2022
|
13:11
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وجهت السلطات في ولاية فلوريدا تهمة القتل من الدرجة الأولى لامرأة تخلصت من زوجها المعاق جسديا بطعنه 140 مرة في أنحاء متفرقة من جسده، ثم ضربته على رأسه بساطور للتأكد من وفاته.
وقالت أسوشيتد برس إن الشرطة في منطقة بام سبرينغز اعتقلت جوان بيرك (61 عاما) وأودعتها سجن المقاطعة على خلفية الجريمة التي وقعت في 11 شباط.
وكان ابن الزوجة قد وجد المجني عليه، ملفين ويلر، غارقا في بركة من الدماء على أرضية المطبخ ووجد سكينا ملطخا بالدماء، وساطور لحم، في الحوض بينما تناثرت الدماء في المكان .
وذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على المتهمة في غرفة بالمنزل وكانت هناك جروح في كفيها. وجاء في تقرير الشرطة أنه "من الشائع جدا أن يصاب الجاني بجروح في راحة يده أو كلتا يديه عندما يطعن شخصا آخر".
ولم يعرف بعد دوافع الزوجة لقتل زوجها.
وقالت جارة للأسرة تدعى إيزابيلا غاراميلو إن المجني عليه كان "ودودا للغاية.. من الجنون أن يفعل شخص ذلك بحق شخص آخر".
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