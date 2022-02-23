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مشهد غريب... طائر يتحول إلى "قطعة خشب" (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2022 | 13:26
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تتداول صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بين الحين والآخر، مشهدا غريبا ونادرا لطائر يستطيع التنكر بشكل فريد، حيث يتحول إلى قطعة من الخشب صامته، بكل ما تعنية الكلمة من معنى.
وتنتشر مشاهد الفيديو الطائر الفريد بشكل واسع، من دون أن يعلم الكثيرون اسمه الحقيقي، أو صفاته، لكن هذا الطائر الفريد، والذي اكتسب إحدى أغرب حيل التنكر، مهدد بالانقراض.
 
 
وبحسب موقع "thedodo"، يكاد من المستحيل العثور على هذا الطائر في الطبيعة، ليس لأنه مهدد بالانقراض فحسب، بل لأنه يتخفى بين جذوع الأشجار ويتحول إلى جزء من هذه الجذوع، ويكاد من المستحيل تمييزه حتى عند الاقتراب بشكل كبير منه، بسبب لون ريشه وشكله المطابق للحاء الاشجار.
 
ويتراوح طول الطائر الذي أطلق عليه عدة ألقاب منها (Tawny Frogmouths) أي "فم الضفدع" بسبب شكل فمه أو "بوتو العظيم" (Great potoo) بين 34 سنتيمترا (إناث) ويصل إل 53 سنتيمترا (ذكور) ويمكن أن يصل وزنه إلى 680 غراما، حيث تساعد ألوان ريشه المتنوعة بين الرمادي والأبيض والأسود والأحمر، على تقليد أغصان الأشجار الميتة، بحسب "bushheritage".
 
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