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منوعات
ضربته صاعقة رعدية... وحالته حرجة!
Lebanon 24
23-02-2022
|
13:49
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أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية في مصر عبد الناصر حميدة، وجود شاب في حالة صحية حرجة بعد إصابته بصاعقة رعدية منذ 3 أيام.
وقال وكيل صحة الغربية في بيان له: "إنه يتم متابعة الحالة الصحية للشاب َمحمد غندور 29 عاما والذي أصيب بصعق بالكهرباء ناتجة عن الرعد من جراء عاصفة جوية ضربت أنحاء المحافظة منذ 3 أيام نتج عنها إصابته بالصعق من جراء البرق والرعد الشديد الذى ضرب المنطقة التي كان يوجد بها أسفل إحدى الأشجار مختبئا من الأمطار الرعدية الشديدة إلا أنه أثناء حديثه بجهازه المحمول أصيب بالصعق الكهربائي بسبب البرق والأمطار الرعدية وهي من الظواهر الطبيعية في فصل الشتاء".
وتابع: "وتم نقله على الفور إلى مستشفى السنطة العام وكانت حالته متأخرة وتوقف لعضلة القلب والمخ وتم عمل إنعاش للقلب وصدمات كهربائية لإنعاش القلب مرة أخرى وتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة".
وأشار وكيل صحة الغربية إلى أنه تم التنسيق مع جامعة طنطا لمناظرة الحالة بالعناية المركزة بمستشفى السنطة العام وتقديم كافة العلاجات لها إلا أنه يصعب نقل الحالة حاليا إلى أي مستشفى آخر أو إلى مستشفى طنطا الجامعي نظرا لوضعها على جهاز تنفس صناعي واستحالة وخطورة تامة في حالة نقله من المستشفى لمكان آخر.
ولفت إلى انخفاض نسبة الوعي عنده إلى أدنى مستوى نظرا بإصابته الشديدة بالبرق، مضيفا: "نتابع حالته على مدار الساعة من خلال أطباء المستشفى وأطباء مستشفى طنطا الجامعي إلا أنه في حالة حرجة ونتمنى له الشفاء".
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