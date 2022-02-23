بكم تشتري قطعة من المريخ؟ مزاد غريب!







فمن المتوقع أن يصل سعر قطعة من "الكوكب الأحمر" ما يصل إلى 800 ألف دولار، فيما يجمع بيت للكلاب دمرته ضربة لنيزك قادم من الفضاء الخارجي نحو 300 ألف دولار، في مزاد لدار "كريستيز" الشهيرة.



وتنهمر العروض على كثير من قطع المزاد المسمى "التأثير العميق: نيازك المريخ والقمر، ومجموعة نادرة أخرى".



وذكرت دار "كريستيز" في بيان أن عملية بيع 66 قطعة، التي تجري عبر الإنترنت فقط وستنتهي الأربعاء، تشمل "أحجارا نيزكية تحتوي على أقدم مادة يمكن أن تلمسها يد بشرية". هل فكرت يوما في اقتناء قطعة من المريخ؟ ربما يكون ذلك بمقدورك الآن، لكنه سيكلفك مئات الآلاف من الدولارات.فمن المتوقع أن يصل سعر قطعة من "الكوكب الأحمر" ما يصل إلى 800 ألف دولار، فيما يجمع بيت للكلاب دمرته ضربة لنيزك قادم من الفضاء الخارجي نحو 300 ألف دولار، في مزاد لدار "كريستيز" الشهيرة.وتنهمر العروض على كثير من قطع المزاد المسمى "التأثير العميق: نيازك المريخ والقمر، ومجموعة نادرة أخرى".وذكرت دار "كريستيز" في بيان أن عملية بيع 66 قطعة، التي تجري عبر الإنترنت فقط وستنتهي الأربعاء، تشمل "أحجارا نيزكية تحتوي على أقدم مادة يمكن أن تلمسها يد بشرية".

وقال عالم الفيزياء الفلكية نيل دي غراس تايسون في مقابلة إن القطع المعروضة تشمل "الصخور التي قذفتها نيازك أكبر حجما قادمة من القمر أو المريخ".