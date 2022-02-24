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"ملوك الدراما"... مواليد 5 أبراج يستحقون هذا اللقب بجدارة!

Lebanon 24
24-02-2022 | 00:34
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يعيش بعض الأشخاص حياتهم بطريقة درامية، ويمكن أن يشكل ذلك مصدر إزعاج للآخرين، حيث يحب هؤلاء الأشخاص أن يكونوا مركز اهتمام الجميع في جميع الأوقات.

ووفقاً لعلم الفلك هناك بعض الشخصيات التي تميل إلى أن تكون ملوكا للدراما، وهم؛

برج القوس

يتميز برج القوس بالوضوح الشديد عندما يتعلق الأمر بإعطاء آرائهم، لكنهم لن يفعلوا ذلك دون إضافة الدراما إليها، كما أنهم يحبون إعطاء الأمور أكبر من حجمها، ولكن في بعض الأحيان، يجب منع أصحاب برج القوس من إثارة الضجيج حول كل شيء قبل أن يتسببوا في أي ضرر.

برج العقرب

يواجه العقرب المشاكل والصراعات بطريقة دراماتيكية، ولكن عندما يتعاملون بعاطفة شديدة، فإنهم يفسدون كل شيء بطريقتهم العدوانية وغير المنظمة، كما أنهم يميلون إلى المبالغة في معظم الحقائق.

برج السرطان

يتميز أصحاب برج السرطان بتقلب المزاج عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرهم، في مرحلة ما يتصرفون بشكل جيد، لكن عندما لا يستجيب الشخص الآخر جيداً لمشاعرهم فهم يحاولون افتعال المشكلات، ولا يتفاعل أصحاب برج السرطان بشكل جيد مع عدم الاستجابة ويتصرفون بطريقة درامية.

برج الدلو

يحب برج الدلو البقاء في زاوية خاصة به، ولكن عندما يكون غاضباً، فإنه يخلق أي موقف مأساوي من لا شيء، ولا يمكن التنبؤ بردة فعله، لذا فإن التعامل مع ردة فعل أصحاب برج الدلو الدرامية مثل الكابوس، فهم يتصرفون بشكل دراماتيكي بدون سبب.

برج الأسد

يُعرف أصحاب برج الأسد بأنهم دائماً ما يريدون تسليط الضوء على أنفسهم لأنهم واثقون من حقيقة أنهم الأفضل، فهم أشخاص دراماتيكيون للغاية ويتعاملون مع الأشياء بغرور، ولكن مع كل هذه الدراما، فهم أيضاً أناس طيبون.
 
(زهرة الخليج)
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