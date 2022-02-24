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تعرض ممثل شهير للضرب في دمشق؟

Lebanon 24
24-02-2022 | 05:00
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تناقل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر الممثل السوري ميلاد يوسف بعد تعرضه للضرب في مشاجرة.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة ملتقطة في الحقيقة أثناء تصوير مشهد في أحد الأفلام التي شاركَ بها عام 2019.

وتظهر الصورة التي جرى تداولها على صفحات سورية في الغالب، وجه الممثل ميلاد يوسف، وعليها كدمات وعلامات ضرب، والدم يسيل من أنفه، في ما يبدو أنها بغرفة في منزل.
 
 
 
 
 
وعلق ناشرو الصورة بالقول "الفنان ميلاد يوسف يتعرض للضرب إثر مشاجرة مع أربعة شباب في منطقة المزة في دمشق".

وحصدت الصورة مئات المشاركات وآلاف التعليقات على موقع فيسبوك، منذ بدء تداولها مجددا في 22 شباط الحالي، بعدما ظهرت بالسياق نفسه في سنوات سابقة.

إلا أن الصورة المتداولة تظهر في الحقيقة مشهدا تمثيليا، بخلاف ما ادعت المنشورات المضللة.

وأظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة على صفحة الممثل ميلاد يوسف الرسمية على فيسبوك عام 2019، وقد أرفقها بتعليق يقول فيه إنها من تصوير "فيلم 88 خطوة".

إثر ذلك، قال ميلاد يوسف لصحفيي مكتب وكالة فرانس برس في دمشق تعليقا على المنشور "هذا خبر كاذب".
المصدر: الحرة
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