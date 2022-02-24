6 عادات سيئة تجعلك مفلس دائمًا... ما هي؟

يتساءل الكثير أين يذهب معاشه الشهري قبل نهاية كل شهر دون دفع أو شراء شيء محدد، ومن هنا عليك التأكد من إنك لم تقوم ببعض العادات السيئة التي تفقد الكثير من النقود قبل نهاية الشهر، لذا نستعرض بعض، هذه العادات التي تجعلنا نشعر دائماً بالفلس لكي نتجنبها وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي:عادات سيئة تسبب في نفاذ النقودالشراء أونلاين:يفضل الكثير الشراء بطريقة الدفع من بطاقة الائتمان، للاستفادة من بعض العروض التى تقدمها بعض البنوك، والخصومات المقدمة التي تطرحها مواقع التسوق المختلفة، ولعلاج هذه المشكلة، يفضل إلغاء تثبيت جميع تطبيقات التسوق من الهاتف المحمول والاستفادة من الوقت المخصص لتصفح تلك التطبيقات في قراءة الكتب أو اختيار نشاط ممتع.قيادة أقل ..مشي أكثر:بدلًا من قيادة السيارة لقضاء مشوار صغير، يفضل السير قدماً، بدلاً من إهدار البنزين والمال معاً، ويمكن استغلال الوقت في ممارسة رياضة المشي، ويمكن تجربة إدخار المال في الحصالة وإنفاق المال فى أخر الشهر لشراء شيء مفيد.الشراء العشوائي لخزين المنزل:يجب التوقف عن شراء البقالة وشراء فقط الاحتياجات اليومية للمنزل، من خلال الانتقال إلى السوبر ماركت للحصول على المواد الغذائية التي يحتاجها البيت ولكن بأسعار أقل، مما يساعد على توفير الكثير من المال.تناول الطعام في المطاعم:لا يوجد مشكلة في تناول الطعام خارج المنزل عند الشعور بالجوع أو عند إجراء مقابلة عمل في مطعم أو الاجتماع مع الأصدقاء، لكن تناول الطعام بالخارج بشكل يومى يتسبب فى إهدار المال، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعدية، كما يدمر ميزانية المنزل.استغلال الخصومات الموسمية:تقدم المحلات و المواقع التجارية على الإنترنت خصومات على بعض البضائع، كل موسم سنوى، مما يدفع الأشخاص لشراء الكثير من المنتجات للاستفادة من العرض، مما يتسبب في إنفاق الكثير من النقود، لذلك ينصح بشراء مايحتاجه الشخص فقط.التدخين:لا يتسبب التدخين في الإصابة بالسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى فقط، بل يؤدي أيضًا إلى إفراغ الجيب ببطء وثبات، حتى يفلس المدخن.