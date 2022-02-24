منوعات

بائع خضار... يأسر القلوب بصوته العذب

Lebanon 24
24-02-2022 | 10:00
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نشر المطرب السوري محمود فخري الحداد فيديو لشاب سوري يعمل في محل لبيع الخضار، وهو ينشد إحدى التواشيح الدينية بصوت عذب وبطريقة عفوية.  

ولاقي الفيديو إعجابا وانتشارا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المطرب حداد تعليقا على الفيديو أن الشاب ويدعى علاء: "تردد كتيرا قبل ما صورو و بتعرفوا من شو خايف؟، خايف الناس ما تتقبلوا خايف الناس تتنمر عليه على بساطتو، علاء بيشتغل بالليل على هي البسطة حارس ليلي.. الله يرزقو"

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا حيث قام عدد كبير بدعم الشاب علاء.

وكتبت الفنانة والمنتجة الفلسطينية، ودكتورة في علوم الدماغ دلال أبو آمنة معلقا على الفيديو" الله الله ع سوريا وأهل سوريا".

كما كتب الناشط وليد مسعود " سبحان الخالق، الواهب..فعلا.. صوت بجنن مثل ما قلت...رائع..رائع...عبغني من غير موسيقى قرارات، وجوابات جميلة جدا... وكله من غير ما يظهر عليه تعب... الله عليك على هالاكتشاف الرائع... أكيد بتبنوا هالموهبة أكيد حرام هذا الصوت ما يستثمر ....الأستاذ محمود الصوت الرائع( كارم محمود سورية) الجميل يكتشف ويرى الجمال ..الشكر الجزيل لحضرتك".

(RT) 
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