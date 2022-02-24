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ربحت اكثر من 10 ملايين دولار... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-02-2022 | 12:00
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أصبحت الأميركية ماريا تشيكاس من الأثرياء، وذلك بفضل بطاقة يانصيب أهداها لها زوجها في يوم فلنتين (عيد الحب) وقد ربحت من خلالها 10 ملايين دولار.

وبحسب ما نشره موقع "يانصيب فرجينيا" فإن ماريا حصلت على الجائزة الرابعة والأخيرة من لعبة "Extreme Millions Scratcher" والتي نظمت بالتزامن مع "عيد الحب".

ولم تصدق ماريا، التي تعمل ربة منزل في هايماركت، هدية زوجها قبل أيام قليلة من عيد الحب، حين اشترى لها البطاقة في أحد المحال التجارية، معتقدة أنها مجرد مزحة.

وقد عادت وقالت له "يا إلهي! أنت تكذب" وذلك ردًا على إخبارها بأن بطاقتها قد فازت بالفعل، ولجأت إلى مسؤولي اليانصيب للتحقق من صحة تذكرتها الفائزة.

واختارت ماريا الحصول على 6 ملايين و570 ألفا و302 دولار، بشكل نقدي قبل خصم الضرائب، بدلًا من تحصيل ما مجموعه 10 ملايين خلال 30 عامًا، وفقًا لسياسة اللعبة.
 
(الجزيرة) 
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