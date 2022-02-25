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هذه الأبراج لا تتعلم من أخطائها... تكررها بكل راحة ضمير!

Lebanon 24
25-02-2022 | 00:30
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يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

اليكم 4 أبراج لا يتعلم مواليدها من أخطائهم، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
 برج الجوزاء
يرتكب مواليد برج الجوزاء أخطاءً نادرًا ما يتعلمون منها، وهو ما يقع نتيجة نسيانهم لما مروا به.

ومن ثم، ينعكس هذا الأمر على حياة مواليد برج الجوزاء، فيعانون كثيرًا، وتسوء أمورهم بين حين وآخر.

برج العذراء
كذلك لا يتعلم مواليد برج العذراء من أخطائهم السابقة، فهم حينما يرتكبونها يندمون أولًا، ثم ينسونها ويمضون قدمًا.

ويظل مواليد برج العذراء غير متأثرين بما مروا به، ما ينعكس سلبًا على حياتهم الاجتماعية والمهنية.

برج الثور
وعلى نفس المنوال، يتعامل مواليد برج الثور مع مشكلاتهم، فهم لا يدركون حجم ما حدث إلا في حال استماعهم لنصائح المقربين منهم بشأن ما أخطأوا فيه.

ويشعر مواليد برج الثور بالندم حال إدراك ما وقع، لكن هذا الأمر يكون مؤقتًا.

برج السرطان
حتى بعد معاناته من إخفاقات متعددة، لا يتعلم مواليد برج السرطان من أخطائه، خاصةً وأنهم يعتقدون أن كل موقف على حدى يتطلب تعاملًا مختلفًا، وهو ما لا يكون صائبًا في بعض الأحيان.
المصدر: المصري اليوم
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