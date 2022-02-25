7 طرق مختلفة لإدخال السعادة على قلب زوجتك.. ما هي؟

لا يوجد شخص لا يحب المفاجآت السعيدة وخاصة من الأشخاص المفضلين لديه، فعندما يعتاد شخصان على بعضهما البعض يمكن أن تصبح العلاقات مملة، لذلك تحتاج العلاقة الزوجية إلى تجارب جديدة ومفاجئة سواء كانت ضحكة صافية أو اتخاذ إجازة غير متوقعة، حيث ثبت علميًا أنها تثير نفس المشاعر التي نشعر بها عندما نقع في الحب، خاصة بين المتزوجين، فقد يقع الزوج في حيرة لصنع مفاجأة سارة لزوجته، لذا نستعرض بعض الطرق لإدخال السعادة على قلب الزوجة لتغيير الحياة الزوجية، وفقاً لموقع " yourtango" .طرق مختلفة لإدخال السعادة في قلب زوجتكقضاء يوم إجازة مفاجئ:لا يمكن لأي شخص أن يخمن أنه عند ذهابه لقضاء مشوار عمل أو مهمة أسرية، أن شريكه سوف ينوى تغير الاتجاه للانطلاق لقضاء إجازة نهاية الأسبوع في أي مكان غير متوقع، مع زوجته وأطفاله.جليسة أطفال:يفضل أن يستأجر الزوج جليسة أطفال لزوجته لتقوم هي بمهامها حتى تستطيع الزوجة، أن تعتنى بنفسها وتشعر بالاسترخاء والاستجمام، وتعتنى الجليسة بالأطفال.استرجاع الذكريات:استرجاع ذكريات أول موعد غرامي بينكما، حيث يساعد ذلك على استعادة المشاعر العاطفية، التي من الممكن أن تكون اختفت مع مرور الوقت وكثرة المسؤوليات.صنع صندوق هدايا:وما المانع من عمل مفاجأة طفولية لزوجتك، عند عودتها للمنزل، تجده مليء باللافتات والبالونات وصناديق الهدايا الفارغة وجعلها تبحث بينهما عن الهدية الخاصة بها.رسالة حب:كتابة رسالة حب ووضعها على المرآة، لتراها الزوجة عند استيقاظها من النوم، تجعلها تشعر بالسعادة والحيوية والنشاط مما يدفعها للقيام بالمهام المنزلية وهى تشعر بالسعادة.توزيع رسائل مضحكة في كل مكان تتواجد به:إذا كنت تعلم أن شريكتك تمر بيوم صعب ومرهق، فقم بتدوين نكتة تجعلها تضحك، وضعها في محفظتها حتى تراها، أو أكتب رسالة عن ذكرياتكما القديمة، وأرسلها لها عبر البريد الإليكترونى حتى تراها وتشعر بالسعادة.إصلاح الأشياء:إصلاح شيء كانت تطلب كثيراً من زوجته أن يصلحه، يجعلها تشعر بالسعادة، وبمدى اهتمام زوجها بها.