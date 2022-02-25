13
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
عصابة متخصصة بالنصب الالكتروني... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-02-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت السلطات المصرية عن سقوط عصابة متخصصة في النصب الإلكتروني على المصريين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى "الرمال البيضاء"، وذلك بإيهام ضحاياها بالاشتراك في التطبيق مقابل الحصول على أرباح، واستولت إثر ذلك على مئات الملايين من الجنيهات.
وبحسب الأمن المصري، فقد تم الترويج لذلك التطبيق من خلال نشر فيديوهات تشرح كيفية الحصول على أرباح من الإنترنت على أن يقوموا أولا بسداد 30 ألف جنيه (1910 دولارات)، وإيهامهم أنه سيتم الحصول على أرباح أكثر بكثير من المبلغ المذكور من خلال متابعة أشخاص ومشاهدة فيديوهات عبر موقعي فيسبوك ويوتيوب.
وأغلق أفراد التشكيل العصابي التطبيق الإلكتروني بعد استيلائهم على ملايين الجنيهات، وفي ضوء الخطورة الواقعة تتبعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مسارات أفراد العصابة للقبض عليهم حتى توصلت لأحد أعضائها في كفر الشيخ (شمالي مصر).
كما نجحت في القبض على 3 متهمين آخرين إلى أن تم الوصول إلى مؤسسي التطبيق في أماكن متفرقة وبحوزتهم حوالي 3 ملايين جنيه وألفي دولار أميركي.
كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية للمتهمين بقيمة 20 مليون جنيه، وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، وعملات افتراضية بتكوين بقيمة مليونين و800 ألف جنيه، كما تم ضبط شرائح هواتف محمولة يستخدمها المتهمون لإيهام الشركات الإعلانية.
وتاليا الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية حول حيثيات الواقعة، والقبض على بعض أفراد العصابة التي تخصصت في الاحتيال على المواطنين عبر تطبيق "الرمال البيضاء" الوهمي.
(الجزيرة)
تابع
الأكثر قراءة
المذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع على البحر ببكيني مُثير.. والجمهور: "ليش معذبة حالك ولابسة" (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع على البحر ببكيني مُثير.. والجمهور: "ليش معذبة حالك ولابسة" (صور)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
02:30 | 2022-02-25
25/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟
Lebanon 24
سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟
01:30 | 2022-02-25
25/02/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة" بين كارلا حداد وابنتها.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
"معركة" بين كارلا حداد وابنتها.. ماذا يجري؟ (فيديو)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-02-25
السعودية.. شرطة الرياض تعلن استرداد 3 مركبات استخدمت في السطو على المنازل
14:00 | 2022-02-25
ظاهرة "الانحياز للأضعف"... هذا ما تؤدي اليه
13:35 | 2022-02-25
وداع مؤلم.. أوكراني يرسل طفلته لبر الأمان ويبقى للقتال
13:12 | 2022-02-25
ذهب عمداً إلى أرض الحرب... مخرج يتجه إلى أوكرانيا لإعداد فيلم وثائقي
12:00 | 2022-02-25
القراءة بين الورق والتقنيات الحديثة... دراسة تسلط الضوء
08:00 | 2022-02-25
7 طرق مختلفة لإدخال السعادة على قلب زوجتك.. ما هي؟
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 04:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 04:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 04:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact