عصابة متخصصة بالنصب الالكتروني... اليكم التفاصيل

كشفت السلطات المصرية عن سقوط عصابة متخصصة في النصب الإلكتروني على المصريين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى "الرمال البيضاء"، وذلك بإيهام ضحاياها بالاشتراك في التطبيق مقابل الحصول على أرباح، واستولت إثر ذلك على مئات الملايين من الجنيهات.وبحسب الأمن المصري، فقد تم الترويج لذلك التطبيق من خلال نشر فيديوهات تشرح كيفية الحصول على أرباح من الإنترنت على أن يقوموا أولا بسداد 30 ألف جنيه (1910 دولارات)، وإيهامهم أنه سيتم الحصول على أرباح أكثر بكثير من المبلغ المذكور من خلال متابعة أشخاص ومشاهدة فيديوهات عبر موقعي فيسبوك ويوتيوب.وأغلق أفراد التشكيل العصابي التطبيق الإلكتروني بعد استيلائهم على ملايين الجنيهات، وفي ضوء الخطورة الواقعة تتبعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مسارات أفراد العصابة للقبض عليهم حتى توصلت لأحد أعضائها في كفر الشيخ (شمالي مصر).كما نجحت في القبض على 3 متهمين آخرين إلى أن تم الوصول إلى مؤسسي التطبيق في أماكن متفرقة وبحوزتهم حوالي 3 ملايين جنيه وألفي دولار أميركي.كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية للمتهمين بقيمة 20 مليون جنيه، وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، وعملات افتراضية بتكوين بقيمة مليونين و800 ألف جنيه، كما تم ضبط شرائح هواتف محمولة يستخدمها المتهمون لإيهام الشركات الإعلانية.وتاليا الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية حول حيثيات الواقعة، والقبض على بعض أفراد العصابة التي تخصصت في الاحتيال على المواطنين عبر تطبيق "الرمال البيضاء" الوهمي.