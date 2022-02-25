13
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
وداع مؤلم.. أوكراني يرسل طفلته لبر الأمان ويبقى للقتال
Lebanon 24
25-02-2022
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
عكس مقطع فيديو حجم الكارثة التي حلت بالشعب الأوكراني على أثر الاجتياح العسكري الروسي، إذ وثق لحظة وداع صعبة بين أب قرر البقاء في أوكرانيا للدفاع عن بلده، وطفلته التي أرسلها مع والدتها إلى "بر الأمان"، لتكون بعيدة عن المعارك.
وظهر الأب الأوكراني وهو يودع طفلته التي تبدو وأنها في الخامسة أو السادسة من عمرها، حيث ألبسها قبعتها الشتوية وقبلها على خدها، ثم نزل على ركبتيه ليهمس شيئا لها، قبل أن ينهار في البكاء.
وبدورها، شرعت الطفلة في البكاء أيضا بصوت عال، بينما حاولت الأم تهدئة الاثنين، ليحتضن الـ3 بعضهم، قبل أن تصعد الأم والطفلة إلى الحافلة، التي ستقلهما إلى مكان بعيد عن المعارك.
لمشاهدة الفيديو،
اضغط هنا
الأكثر قراءة
المذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع على البحر ببكيني مُثير.. والجمهور: "ليش معذبة حالك ولابسة" (صور)
Lebanon 24
المذيعة اللبنانية الشهيرة تستمتع على البحر ببكيني مُثير.. والجمهور: "ليش معذبة حالك ولابسة" (صور)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
02:30 | 2022-02-25
25/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟
Lebanon 24
سببان يدفعان حزب الله للتمسك بتعيينه؟
01:30 | 2022-02-25
25/02/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة" بين كارلا حداد وابنتها.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
"معركة" بين كارلا حداد وابنتها.. ماذا يجري؟ (فيديو)
02:00 | 2022-02-25
25/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-02-25
السعودية.. شرطة الرياض تعلن استرداد 3 مركبات استخدمت في السطو على المنازل
14:00 | 2022-02-25
ظاهرة "الانحياز للأضعف"... هذا ما تؤدي اليه
13:12 | 2022-02-25
ذهب عمداً إلى أرض الحرب... مخرج يتجه إلى أوكرانيا لإعداد فيلم وثائقي
12:00 | 2022-02-25
القراءة بين الورق والتقنيات الحديثة... دراسة تسلط الضوء
10:00 | 2022-02-25
عصابة متخصصة بالنصب الالكتروني... اليكم التفاصيل
08:00 | 2022-02-25
7 طرق مختلفة لإدخال السعادة على قلب زوجتك.. ما هي؟
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact