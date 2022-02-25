الحمل



يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات

الثور

يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات

الجوزاء



تكون هذا اليوم قادراً على إيجاد وسائل جديده في العمل تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر

السرطان

قد تتعرّض هذا اليوم لمصاعب كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل

الاسد



يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم فتتغلب على بعض العراقيل، وتتمكن بتصميمك وعزمك الذي لا يلين من تصويب الأمور

العذراء



لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر

الميزان



بعض زملائك يشكك في قدراتك الإبداعية، فحاول أن تبثت جدارتك للنيل منهم ووضعهم عند حدهم