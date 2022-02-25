منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
25-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-923301-637814514770864367.jpg
Doc-P-923301-637814514770864367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
 
يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات
 
 
الثور
 
يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات
 
 
الجوزاء
 
تكون هذا اليوم قادراً على إيجاد وسائل جديده في العمل تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر
 
 
السرطان
 
قد تتعرّض هذا اليوم لمصاعب كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل
 
 
الاسد
 
يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم فتتغلب على بعض العراقيل، وتتمكن بتصميمك وعزمك الذي لا يلين من تصويب الأمور
 
 
العذراء
 
لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر
 
 
الميزان
 
بعض زملائك يشكك في قدراتك الإبداعية، فحاول أن تبثت جدارتك للنيل منهم ووضعهم عند حدهم
 
 
العقرب
 
يحذرك هذا اليوم من التخطط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصاً على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار
 
 
القوس
 
يوم واعد جداً، تبدو نشيطاً في العمل ولديك الدوافع والحماسة الكبيرة لتنفيذ مهام جديدة
 
 
الجدي
 
اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم
 
 
الدلو
 
حاول ألاّ توظف أموالك في استثمارات من دون وضع خطط ثابتة لها، وتريث حتى تجد العرض المناسب
 
 
الحوت
 
معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء، فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2022-02-26
00:30 | 2022-02-26
16:00 | 2022-02-25
14:00 | 2022-02-25
13:35 | 2022-02-25
13:12 | 2022-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website