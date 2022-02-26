بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية... برنامج تلفزيوني يتحول لحلبة مصارعة (فيديو)

في مشهد صادم اندلع شجار عنيف في برنامج تلفزيوني أوكراني بعدما اشتدت حدة النقاش بين ضيفين حول الأزمة الأوكرانية الروسية، وتطور إلى عراك بالأيدي، حيث هاجم صحافي ضيفاً من حزب معارض.



وبدأ الشجار عندما هاجم الصحافي يوري بوتوسوف، السياسي نيستور شوفريش، وضربه قبل أن يسقطه أرضاً، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.

فقد احتدم النقاش عندما سئل السياسي عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرما"، فيما رفض شوفريش إدانة الكرملين، وتجنب الإجابة عن السؤال.

#تفاعلكم: برنامج تلفزيوني أوكراني يتحول لحلبة مصارعة! pic.twitter.com/zwEo4IDD6N — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) February 20, 2022



وكان جزء من النقاش كذلك حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحافي رد الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستديو". وكان جزء من النقاش كذلك حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحافي رد الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستديو".

وبعد انتهاء الشجار، استؤنف النقاش كأن شيئاً لم يكن فيما بدت علامات وجروح في وجه كلا الضيفين واضحة للعيان.