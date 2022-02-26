داخل مرحاض منزلها... عثرت على هاتفها المفقود منذ 10 سنوات

عثرت سيدة من ولاية ماريلاند الاميركية على هاتفها المحمول المفقود منذ 10 سنوات في مكان غير متوقع بمنزلها وبشكل لا يصدق.



وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، فإن زوج بيكي بيكمان بدأ يلاحظ صوت دق غريب في مرحاض منزلهما، وبعد تفقده وجد هاتفها الذي فُقد منذ عام 2012.

وقبل عشر سنوات وبالتحديد في عيد الهالوين فقدت بيكي بيكمان هاتفها Apple iPhone 12 وعندما لم تتمكن من العثور عليه اشترت هاتفاً جديداً بدلاً من هاتفها المفقود.





وقالت المرأة إنها لم تغادر منزلها في هذا اليوم، ولم تتمكن من إيجاد هاتفها بعد البحث الطويل عنه حتي تمكنت هذه الجمعة من عام 2022 من حل اللغز الغامض الذي كانت قد أوشكت على نسيانه.





وعرضت بيكي صورة للهاتف المكسور على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفةً: «كان هذا بعيدًا جدًا عما كنت أتوقعه».

وانتشر المنشور بشكل كبير حيث علق مئات الأشخاص على القصة، وكتب أحد الأشخاص: « لا يوجد طريقة يمكن من خلالها تصديقكما بأن الهاتف كان عالق في مرحاضك لمدة 10 سنوات ولم تسبب أي مشكلة حتى بدأ في إصدار صوت».



وأشار شخص آخر: «الآن كيف تنكسر شاشتي الزجاجية حتى عندما أنظر إليها بشكل مضحك لكن يمكنك حرفياً التخلص منها لسنوات وهي مثالية».