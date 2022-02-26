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في هذا البلد... ممنوع تربية سلالات معينة من الكلاب

Lebanon 24
26-02-2022 | 08:00
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اتخذت النرويج قراراً غريبا بحظر تربية سلالتين من الكلاب، حيث تتصف إحداهما بأن جمجمته صغيرة جداً، في حين أن النوع الآخر ذو خطم مسطح جداً، وهي سمات تجعل هذا الصنف محبوباً من البشر، لكنها في الوقت نفسه تسبب لأفرادهما معاناة فى تربيتها، وحسب موقع "فرانس 24 "، قررت محكمة أوسلو حظر تربية البولدوج الإنجليزي وكلب فارس الملك تشارلز أو كما يعرف بـ"كينج تشارلز سبانييل" من منطلق إنها تربية كلاب من هاتين السلالتين تسبب لمربيها معاناة فى تربيتهم لا تتوافق مع قانون حماية الحيوان.

وكان للحكم وقع مدو، وأشاد به النشطاء في مجال حقوق الحيوان فيما انتقده المربون، على خلفية نقاش عالمي متزايد عما إذا كان يجوز أن يتسبب السعي إلى اقتناء الحيوانات الأليفة الظريفة بحرمانها العيش بالطريقة التي تناسبها.

وقالت رئيسة جمعية الرفق بالحيوان النروجية التي تقف وراء رفع الدعوى القضائية، أشايلد رولدشه "إن الكثير من سلالات الحيوانات الأليفة تقوم على التكاثر على أساس القربى، وتنوء بالتالي تحت عبء الكثير من الأمراض".

ورأت أن ثمة حاجة إلى تغيير طريقة تربية الكلاب ولاحظت أن الطريقة التي كانت معتمدة كانت مقبولة ربما قبل 50 عاماً، لكنها لم تعد كذلك الآن، وبحكم القرابة، نشأت لدى السلالتين أمراض وراثية كثيرة تصيب معظم أفرادهما، إن لم يكن كل الحيوانات المنتمية إليهما.

وتتميز سلالة" البولدوج" بأنه شرسة ولكن في الوقت نفسه لطيفة، حيث اكتسبت شهرة إضافية لكونها إحدى شخصيات الرسوم المتحركة فيلم"تويتي أند سيلفستر"، ويعاني هذا الكلب من صعوبة في التنفس بسبب خطمه المسطح، لكنّ لديه أيضاً مشكلات جلدية وعظمية وإنجابية.
المصدر: اليوم السابع
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