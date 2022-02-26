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منوعات
4 أبراج تعشق أسلوب الغزل... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
26-02-2022
|
00:30
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عندما يتعلق الأمر بالدوافع والسمات الفريدة، يمكن لعلم الفلك أن أن يلعب دوراً كبيراً، بما في ذلك الجانب الحسي والميل إلى المغازلة، حيث يمتلك بعض الأشخاص القدرة على جعل كل ما يقولونه يبدو غزلياً حتى لو لم يكن القصد منه العلاقات الرومانسية.
وفيما يلي مجموعة من الأبراج التي تعشق أسلوب الغزل، وهم؛
برج الدلو
يعتبر أصحاب برج الدلو أشخاص ودودين للغاية، فهم لا يدركون أنهم يغازلون لأنهم يعتقدون أن الأمر جزء من لطفهم.
وبمجرد معرفتهم للشخص، يريد الدلو معرفة كل شيء عنه والذي يعتبر نوعاً من الغزل، إلا أن انتباههم واهتمامهم الكبير يعد لإرضاء فضولهم.
برج القوس
يشتهر أصحاب برج القوس بالحرية وتخطي الحدود أحياناً، مما يعني أن الكثير منهم يحبون المغازلة بلا خجل، ويميل هذا البرج إلى الإفصاح عن ما يدور في أذهانهم بالضبط، لكنهم يندمون بعد ذلك.
برج الأسد
يحب الأسد الحصول على قدر كبير من الاهتمام، وهو ما يستمتع به أثناء مغازلة شخص ما، ويتوق الأسد إلى الحب والاهتمام؛ لذا تجعلهم المغازلة يشعرون بأنهم في مركز عوالم الآخرين، ولأنه برج يحكمه الشمس، فإن الأسد يشع بالدفء والإبداع والحب.
برج الجوزاء
يعتبر الجوزاء من الأبراج المحبة والاجتماعية والتي يمكن أن تترجم إلى مغازلة مع كل من حولهم، لا يعني ذلك بالضرورة أنهم مهتمون، وبدلاً من ذلك، فهم يبحثون عن القليل من المرح غير الضار.
(زهرة الخليج)
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