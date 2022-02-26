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بعد 13 عامًا على فصلهما.. توأم مصري برسالة معبرة للسعودية (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2022 | 05:23
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بعد 13 عاما على فصلهما في السعودية، وجه التوأم السياميان المصريان حسن ومحمود رسالة شكر وعرفان للملك السعودي والدكتور الجراح عبدالله الربيعة، وإلى المملكة وشعبها.

وتمنى التوأمان خلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لشكرهما وكذلك لرغبتهما في تقبيل يد العاهل السعودي.

وكشفا أنهما احتفلا بيوم تأسيس السعودية مع الدكتور الجراح عبدالله الربيعة في مكتبه، موضحين أنه أهداهما الشماغ والعقال، اللذين ظهرا بهما في الصور المتداولة.
 
 
وأكدا أنهما قدما المملكة لإجراء الفحوصات والتحاليل، لمعرفة تأثير عملية الفصل طوال السنوات الماضية.

وكان التوأمان التقيا بالدكتور عبدالله الربيعة، وكانت سعادتهما كبيرة بأول لقاء يجمعهما به بعد عملية الفصل، حيث كانا في كل مرة يطالبان والديهما بالذهاب والسفر للسعودية لرؤية الربيعة.

وقال التوأمان: "عندما حضناه شعرنا بأنه مثل والدنا بالضبط، ولولاه لما كنا انفصلنا عن بعضنا" وحرصا على مشاركة السعودية في احتفالات ذكرى يوم التأسيس، حيث قاما بارتداء الزي السعودي.
 
وأكد والد التوأمين السياميين المصريين أنه "لن يوفي السعودية وقيادتها وشعبها الشكر والتقدير".

وأجريت عملية الفصل للتوأمين في عام 2009، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، حيث تم خلالها فصل الالتصاقات في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض.
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