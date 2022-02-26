منوعات

بـ"شرط وحيد".. السعودية تسمح للأطفال بدخول الحرمين

Lebanon 24
26-02-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-923481-637814754905164469.jpg
Doc-P-923481-637814754905164469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة، السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع اشتراط "ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا".

جاء ذلك في تغريده نشرتها إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
وكان دخول الحرمين مقتصراً فقط على أعمار ما فوق 12 عاما بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تعلن وزارة الحج والعمرة أخيراً أن الأعمار التي يسمح لها بدخول الحرمين هي 7 أعوام وما فوق شريطة ظهور حالتهم "محصن" في تطبيق "توكلنا".

يُشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أتاحت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، عبر تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".
 
كما بدأت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، حيث تم تأمين اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً.

وأشارت إلى ضرورة استمرار الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم في المستشفيات، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي تعد مصدرا للتحور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:30 | 2022-02-27
23:00 | 2022-02-26
10:19 | 2022-02-26
09:20 | 2022-02-26
08:00 | 2022-02-26
06:53 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website