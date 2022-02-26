بـ"شرط وحيد".. السعودية تسمح للأطفال بدخول الحرمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة، السماح للأطفال من عمر 7 أعوام وما فوق بدخول الحرمين الشريفين مع اشتراط "ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا".



جاء ذلك في تغريده نشرتها إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان دخول الحرمين مقتصراً فقط على أعمار ما فوق 12 عاما بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تعلن وزارة الحج والعمرة أخيراً أن الأعمار التي يسمح لها بدخول الحرمين هي 7 أعوام وما فوق شريطة ظهور حالتهم "محصن" في تطبيق "توكلنا".



يُشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أتاحت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، عبر تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

كما بدأت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، حيث تم تأمين اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً.



وأشارت إلى ضرورة استمرار الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم في المستشفيات، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي تعد مصدرا للتحور.