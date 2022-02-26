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منوعات
مواليد 4 ابراج قادة بالفطرة ولا تُحب تلقّي الاوامر
Lebanon 24
26-02-2022
|
09:20
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القيادة قوة. ويتطلب كونك قائداً الكثير من الشجاعة، خاصةً عندما تكون شغوفاً بشيء غير تقليدي أو يثير إستياء المجتمع. وإستناداً إلى علم الفلك فإنّ علامات الأبراج هذه هي قادة بالفطرة؛ الحمل، الأسد، الجدي، والدلو ويرجع ذلك أساساً إلى أنّ شخصياتهم قيادية، ولا يُحبون تلقي الأوامر أو حتى التعليمات أو النصائح.
برج الحمل
لن يقوم بأي شيء يطلب منه القيام به.. بكل بساطة وبكل وضوح. لا يتحمل الحمل واقع أن يأتي أحدهم ويطلب منه القيام بأمر ما.. الأمر يزعجه بشكل يفوق الوصف. وهذا هو الحال خلال مراحل النضوج. الحمل لن يقوم بأي شيء يُملى عليه ما لم يعرف الأسباب الكامنة خلفه، ليس لأنه يود معرفتها بل لأنه لا يحب ان يُملي عليه ما يجب القيام به. يظن في عقله بأنه يعرف ما هو أفضل وبالتالي أي رأي آخر لا يهمه.
برج الأسد
لا يستمع الأسد لأي شخص آخر وبالتأكيد حين يطلب منه الذهاب يميناً فهو سيذهب يساراً حتى ولو كان في ذلك الطريق ما سيعرضه للخطر.. هو لا يكترث فقط كل ما يهمه هو ألا يقوم أي شخص مهما كان بأن يُملي عليه ما يجب القيام به. لا يستجيب الأسد بشكل جيد على الإطلاق للأوامر. يضاف الى ذلك واقع أنه يميل للتصرف كما لو كان طفلاً صغيراً حين لا تسير الأمور كما يريدها بالضبط.
برج الجدي
قد يتجاوب الجدي مع من يحاول أن يُملي عليه ما يجب القيام به ولكن الأمر يعتمد على الإنجذاب الذي يشعر به تجاه ذلك الشخص. فإن كان منجذباً للطرف الآخر فلن يمانع القيام بما طلب منه.. ولكن إن كان لا يروق له فلا يوجد قوة على هذا الكوكب يمكنها أن تجعل الجدي يقوم بذلك. حين يقول أي شخص للجدي بأنّ عليه القيام بهذا الأمر فستجدونه يقوم بالنقيض المتطرف كلياً فقط ليثبت للآخر بأنه مخطئ تماماً. سواء كان الجدي على خطأ أو محق فالأمر سيان عنده، لا أحد يقول له ما عليه القيام به وطريقته فقط هي التي سيُصار الى إعتمادها وتنفيذها.
برج الدلو
يُفضل الدلو الفشل وفق شروطه الخاصة على أن ينجح وفق شروط الآخرين. هو من النوع الذي يتمرد على كل شيء، ويُعتبر كل ما يُطلب منه القيام به هو محاولة لسلبه حريته ومنعه من القيام بما يحب القيام به. يجب أن تسير الأمور وفق ما يريد الدلو، وإلّا لن يُصار الى تنفيذها. البرج هذا معروف عنه بأنه حين لا تسير الأمور كما يريد لها أن تسير أو حين لا يحصل على ما يريده فإنّ ردة الفعل العنيفة حاضرة وجاهزة. ولكن الأمر غير مرتبط فقط بلغة الأوامر بل حين يطلب أحدهم بكل لباقة وإحترام منه أن يقوم بخفض صوته مثلاً فهو سيبدأ بالصراخ.
المصدر: الجميلة
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