برج الحمل

العمل المضني الذي تقوم به غير سهل على الإطلاق، لكن تكون له انعكاسات إيجابية أبرزها النجاح الذي يلوح في الأفق. أن يكون الشريك من أقرب الناس إليك، فهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة. تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب. احسم أمرك.

برج الثور

ينتابك شعور بالارتياح والاطمئنان، ولن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد التسويات المناسبة لها. الوضع العاطفي مستقر جدا، انتظر اليوم مفاجأة من الحبيب قد تقلب الموازين. اهتم بصحتك خلال الفترة القادمة فالأجواء غير مريحة.

برج الجوزاء

سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحة. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تحمل أي شيء. لكن لا ترهق نفسك، وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.

برج السرطان

انت سعيد الحظ اليوم حيث تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس عقليتك وذكائك. اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

برج الاسد

أنت سريع الغضب في الوقت الحالي على غير العادة، ويتغير مزاجك فجأة من لطيف إلى مخيف. يجب أن تكون أكثر تحفظا وألا تتعامل مع كل شيء على أنه هجوم شخصي. ركز على الأشياء المهمة في حياتك، ركز على التعايش السلمي مع عائلتك وأصدقائك.

برج العذراء

ستفيض بالطاقة وبالأفكار الجيدة، لكن نحذرك من أخطاء في التقييم وسوء التفاهم. لا تقرض المال لأحد أصدقائك فربما تحتاجه في القريب العاجل. الشريك بانتظار الخطوة المناسبة منك لا تتردد في اتخاذها.

برج الميزان

لا عجب أن تشعر وكأنك في مركز الكون، فالناس ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة سعيدة حولك حيثما تذهب. تمتع بالمحبة والود. النجوم تمدك بطاقة حب هائلة يشعر بها من حولك اليوم. كن مبتسما وانس كل هموم الأسرة و العمل فقط استمتع بالحياة كما هي خالية من التعقيدات .

برج العقرب

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي يكون فيها الحظ غير مبشر والأحوال ليست لصالحك.

برج القوس

ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف ما، وستجد حاليا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك، حاول أن تكون متفتحا حتى تتمكن من تخطي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة.

برج الجدي

إذا فشلت في إتمام أمر ما البارحة، فما زالت الفرصة متاحة أمامك اليوم. لا تؤجل أي عمل إلى الغد فالظروف كلها لصالحك اليوم. إذا أجلت أي شيء اليوم، ربما تتراكم المهام بشكل لا يمكنك التعامل معه. ننصحك بالقيام بأي مهمة من المفترض إنجازها اليوم.

برج الدلو

إذا شعرت خلال الأيام الماضية أنك لست على ما يرام، فستلاحظ اليوم أن هناك تغيرا ملحوظا في أدائك. انتهز الفرصة اليوم لقضاء وقتك في مكان هادئ أو في النادي لممارسة رياضتك المفضلة أو في رياضة المشي. ننصحك بأن تعرض أفكارك الواضحة على الآخرين لتستفيد من خبراتهم.

برج الحوت

إنه يوم جديد لإعادة الحيوية والحماس لدائرة الأصدقاء، فلا تتردد في أن تبدأ شيئا ما بنفسك، سواء كان ذلك حفلة أو رحلة، وستكون فرصة جيدة للتقارب، سيقدر الجميع مجهوداتك وسيعبرون عن ذلك بطرق مختلفة!