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8 فوائد مذهلة للرقص ...ما هي؟

Lebanon 24
27-02-2022 | 05:00
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الرقص هو أفضل تمرين ممتع لسهولته ولأن أي شخص يمكنه القيام به، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يمارسه الكبير والصغير والمرأة أو الرجل، هناك عدد لا يحصى من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية والعاطفية، كما يستعرضها اليوم السابع وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي:

يعمل على تحسين حالة القلب:
فهو أفضل طريقة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يجعل معدل ضربات القلب ثابتًا، فعندما ترقصين ستشعرين بتحسن في قدرتك على التحمل ولن تشعري بضيق في التنفس.

يعطي الجسم مرونة
ممارسة الرقص يساعد على مرونة المفاصل، ويساعد أيضًا في تخفيف آلامها، وتسخين العضلات بشكل دائم، كما إنه يجعل جسمك مرنًا، مما يمنع الخشونة التي تمنعك من أداء العديد من الأشياء في أنشطتك اليومية التي قد يرغب جسمك في القيام بها.

يساعدك في توازن جسدك
إذا بدأت الرقص في سن مبكرة فلن تواجهين مشكلة التوازن وستكوني قادرة على المشي بشكل طبيعي حتى مع تقدمك في العمر.

يقوي الذاكرة
يقوي الرقص ذاكرتك ويمنعك من الإصابة بضعف الذاكرة أو الخرف مع تقدمك في العمر، .يزيد من تركيزك اثناء تغيير الحركات واستدعاء الحركات والاشكال المختلفة، فهو يجعل مخك اكثر نشاطا.

يقلل الشعور بالإجهاد
هو وسيلة مذهلة للتخلص من التوتر، فإذا كنت تشعرين بالإحباط أو التوتر أو القلق أو حتى الاكتئاب فعليك بالرقص، كل ما عليك فعله هز جسدك كما تريدين على إيقاع الموسيقى لترين كيف ستذهب كل ضغوطك بعيدًا.

يساعد في إنقاص الوزن
حيث انه يعمل على حرق السعرات الحراسة، فهو يشبه الركض أو ركوب الدراجات في إنقاص الوزن.

يخفض مستوى الكوليسترول
يساعد الرقص في السيطرة على الدهون التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

يجلب الفرح والسعادة
يقولون أن الضحك هو أفضل دواء وأن البقاء سعيدًا يبقي نصف مشكلاتك الصحية بعيدًا عنك، حيث يحسن صحتك العاطفية والعقلية.
المصدر: اليوم السابع
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