مواليد هذه الأبراج يحبون الثرثرة والنميمة ولا يحفظون الأسرار.. انتبهوا منهم!

بعض الأشخاص يحبون الثرثرة والنميمة كثيراً، ويستمتعون بالحديث عن الآخرين وعن حياتهم الشخصية. والجانب السلبي لهذه العادة هو أنهم لا يستطيعون الحفاظ على أي سر لأنه ينتقل بسهولة إلى الآخرين. لذا، إذا كان لديك أي أصدقاء تنتمي لهذه الأبراج، ففكر قبل مشاركة أي أسرار معهم.

تعرفوا إلى الأبراج التي تعشق الأحاديث والكلام وتحب الثرثرة والقيل والقال.

برج الحمل

يُعرف عن برج الحمل أنه شخص متحمس ولديه آرائه الخاصة. إذا كان لديه ما يقوله، فلن يتردد. يريد أيضاً أن يُسمع صوته، لذلك سيستمر في التحدث إذا شعر أنه يتم تجاهله أو عدم الاستماع إليه. إنه يريد جذب انتباه الجميع، وإذا كان التحدث لفترة طويلة هو ما يفعله، فلا مشكلة لديه.

برج الجوزاء

ليس من المستغرب أن يكون الجوزاء ثرثار بشكل لا يصدق. لديه باستمرار مجموعة من الإهتمامات والهوايات في أي وقت، ولا يحب شيئاً أكثر من مشاركة ما يعرفه مع الآخرين. ما يميز الجوزاء هو أنه مستعد لإبداء رأيه بموضوع لا يعرف الكثير عنه وفي الوقت عينه يظهر وكأنه يعرف الكثير.

برج الأسد

يُحب الأسد أن يروي قصصه بطريقة مميزة. لا أهمية إن قام بالمبالغة، فطالما يرضي الحشود التي تستمع اليه فالأسد راضٍ كلياً. قد يمنح الطرف الاخر فرصة للحديث ولكن عليه أن ينتظر دوره وإشارة من الأسد التي تسمح له بالحديث. صحيح أنّ كل ما يقوله الأسد، حين يكون على إطلاع حول الموضوع، يمكن الإستفادة منه ولكن أحياناً عليكم إسكاته بالقوة لانه لن يتوقف عن الكلام.

برج الجدي

على الرغم من أنّ الجدي قد لا يتحدث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أنه يشعر بالحاجة إلى الترفيه وسيتولى مسؤولية بدء المناقشات مع الآخرين. ومع ذلك، بمجرد البدء، يصعب عليك إسكاته، خاصةً إذا كان يروي قصة مضحكة أو يشارك حديثاً مثيراً للإهتمام عن نفسه. لن يستحوذ على المحادثة تماماً، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الشيء ليدرك كم من الوقت إستمر في الحديث.

برج الدلو

يُحب الدلو مناقشة النظريات والفلسفات التي عثر عليها. يُمكن أن يتحدث لساعات حول أي موضوع مع شخص غريب يلتقي به. مستعد للإستمرار بالكلام لساعات خصوصاً وإن كان يتحدث عن موضوع يفضله أو يثير إهتمامه.. والمشكلة أن هناك آلاف المواضيع التي تثير إهتمامه.