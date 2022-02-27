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ميشال حايك يُصيب من جديد.. شاهدوا ماذا توقع (فيديو)

Lebanon 24
27-02-2022 | 01:30
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انتشر مقطع فيديو جديد لميشال حايك أشار فيه إلى ان العالم سيسمع وسيرى مشاهد تذكر بحادثة تشرنوبل وذلك خلال التوقعات التي أطل بها في نهاية العام الماضي عبر شاشة الـ mtv.  

A post shared by Michel Hayek (@michel_hayek_official)


 
 

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت الخميس الماضي أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشرنوبل النووية، التي شهدت أسوأ كارثة نووية في العالم في اليوم الأول من الهجوم الروسي على اوكرانيا.

 

وتم تداول مؤخرا فيديو لحايك عن الحرب الروسية - الاوكرانية قال فيه إنّ "دعسة روسية ناقصة ستكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا غاليا".

المصدر: "رصد" لبنان 24

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