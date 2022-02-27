عادات غريبة من الاطعمة لأشهر اثرياء العالم.. بيل جيتس مهووس بـ"برجر الجبنة"





أغرب العادات الغذائية لمليارديرات حول العالم

السير ريتشارد برانسون

تبلغ ثروة السير ريتشارد برانسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن، 6 مليارات دولار، ويتحكم في أكثر من 400 مشروع مختلف، وله عادة غذائية غريبة، حيث يحرص على تناول المكسرات ضمن وجبة الإفطار، ويعتبر من عشاق الشاى، حيث معروف عنه تناوله أكثر من 20 كوب شاى فى اليوم، وعن هذه العادة قال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية :" لست متأكدًا كيف سأعيش بدون شاي الإفطار الإنجليزي. " . يتبع كل شخص نظام غذائى معين، فالبعض يفضل تناول الأطعمة النباتية والبعض الأخر يفضل تناول الأسماك أو اللحوم وطهيها بطريقة معينة، لكن ماذا عن الأنظمة الغذائية التى يتبعها المليارديرات حول العالم؟ هذا ما نعرفه فى التقرير، نقلاً عن موقع " therichest"، الذى أشار إلى أغرب الأنظمة الغذائية لأغنياء العالم.أغرب العادات الغذائية لمليارديرات حول العالمالسير ريتشارد برانسونتبلغ ثروة السير ريتشارد برانسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرجن، 6 مليارات دولار، ويتحكم في أكثر من 400 مشروع مختلف، وله عادة غذائية غريبة، حيث يحرص على تناول المكسرات ضمن وجبة الإفطار، ويعتبر من عشاق الشاى، حيث معروف عنه تناوله أكثر من 20 كوب شاى فى اليوم، وعن هذه العادة قال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية :" لست متأكدًا كيف سأعيش بدون شاي الإفطار الإنجليزي. " .

مارك زوكربيرج

تبلغ ثروة مارك زوكربيرج ، مؤسس "الفيس بوك"، 104 مليار دولار ، ومع ذلك يفضل أن يتناول لحوم الحيوانات التى يصطادها بنفسه وليس من شخصاً أخر.

بيل جيتس

تبلغ ثروة بيل جيتس 137 مليار دولار، وقد اعترف قبل ذلك بأنه مدمن للمشروبات الغازية الدايت، ويشربها طوال اليوم، ولديه هوس بالبرجر بالجبن.

دونالد ترمب

يعتبر رجل الأعمال ورئيس أمريكا السابق، دونالد ترامب، من عشاق الوجبات السريعة، ودائماً ما يطلب طعامه من المطاعم.

مارك كوبان

يجني مارك كوبان الأرباح من ملكيته لفريق كرة السلة المحترف، دالاس مافريكس، و تبلغ قيمة هذا المستثمر 4.5 مليار دولار، وينفق جزء منه فى الاستثمار في الشركة التي تصنع البسكويت المفضل لديه، حيث يبدأ كل صباح في إجازته بتناول قطعتين من البسكويت الحلو من" Alyssa's Cookies "، مع فنجان من القهوة.

ستيف جوبز

تبلغ ثروة رجل الأعمال الراحل ستيف جوبز 10.2 مليار دولار ، وكان معروف عنه بعدم إفراطه فى تناول الطعام على الإطلاق، حيث كان يفضل تناول نوعًا أو اثنين من الأطعمة في كل مرة، لعدة أسابيع .