بين ليلة وضحاها... هكذا أصبح ثريا

عثر المواطن البريطاني مارك باليت في أحد الحقول على قطعة نقدية معدنية قديمة (شلن) قيمتها الحالية عشرة آلاف جنيه إسترليني.وتشير صحيفة Daily Mail، إلى أن مارك باليت اكتشف هذا الشلن القديم الذي يطلق عليه أيضا Crispus ويعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي، في حقل بالقرب من قرية هاسلينجفيلد باستخدام جهاز كشف المعادن.وهذه القطع النقدية كانت تصك على غرار القطع النقدية المعدنية الرومانية التي تعود للقرن الرابع الميلادي.وسوف تباع هذه القطعة النقدية القديمة في مزاد علني يوم 8 مارس المقبل، وسوف يتم تقسيم العائدات بالتساوي بين مارك باليت ومالك الأرض الذي تم العثور على هذه القطعة النادرة فيها.( نوفوستي)