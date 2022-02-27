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منوعات
بأكثر من ألفي دولار... زهرة تباع في المزاد العلني
Lebanon 24
27-02-2022
|
12:00
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بيعت مجموعة متنوعة جديدة من زهور "قطرات الثلج- snowdrop" مقابل 1850 جنيها استرلينيا (حوالي 2500 دولار أمريكي) في مزاد على موقع eBay.
وكان جو شارمان، صاحب Monksilver Nursery في مدينة كامبريدج البريطانية والمخصصة لعرض مزيج من الأصناف الجديدة من الزهور والنباتات، أو أصناف النباتات القديمة المعاد إحياؤها والتي نادرا ما توجد للبيع، قد قام في السابق ببيع نوع من زهرة Snowdrop، أطلق عليه اسم Golden Fleece، والتي استغرق تطويرها 18 عاما، مقابل 1390 جنيها إسترلينيا (1883 دولارا أمريكي).
وتصف قائمة موقع المزاد، التي تعرض هذا النوع الجديد من الزهرة التي أطلق عليها اسم Golden Tears والتي تم بيعها مقابل 1850 جنيها إسترلينيا، بأنها "قوية للغاية".
ووصف شارمان في مقابلة في عام 2015 مع صحيفة "الغارديان" حبه لهذا النوع من الزهور، وقال: "لا أعتقد أن هناك مجموعة أخرى من النباتات تشبهها".
(الغارديان)
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