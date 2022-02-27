منوعات

بأكثر من ألفي دولار... زهرة تباع في المزاد العلني

Lebanon 24
27-02-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-923764-637815465944803844.jpg
Doc-P-923764-637815465944803844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بيعت مجموعة متنوعة جديدة من زهور "قطرات الثلج- snowdrop" مقابل 1850 جنيها استرلينيا (حوالي 2500 دولار أمريكي) في مزاد على موقع eBay.

وكان جو شارمان، صاحب Monksilver Nursery في مدينة كامبريدج البريطانية والمخصصة لعرض مزيج من الأصناف الجديدة من الزهور والنباتات، أو أصناف النباتات القديمة المعاد إحياؤها والتي نادرا ما توجد للبيع، قد قام في السابق ببيع نوع من زهرة Snowdrop، أطلق عليه اسم Golden Fleece، والتي استغرق تطويرها 18 عاما، مقابل 1390 جنيها إسترلينيا (1883 دولارا أمريكي).

وتصف قائمة موقع المزاد، التي تعرض هذا النوع الجديد من الزهرة التي أطلق عليها اسم Golden Tears والتي تم بيعها مقابل 1850 جنيها إسترلينيا، بأنها "قوية للغاية".

ووصف شارمان في مقابلة في عام 2015 مع صحيفة "الغارديان" حبه لهذا النوع من الزهور، وقال: "لا أعتقد أن هناك مجموعة أخرى من النباتات تشبهها".

(الغارديان)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-02-27
08:00 | 2022-02-27
05:00 | 2022-02-27
02:00 | 2022-02-27
01:30 | 2022-02-27
00:30 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website