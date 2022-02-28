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منوعات
بالمفرقعات هاجموا موقع تصوير مسلسل ...وهذا ما حصل!
Lebanon 24
28-02-2022
|
05:00
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هاجم نحو 20 شخصاً ملثماً، الجمعة، بالقرب من باريس، موقع تصوير الموسم الجديد من مسلسل "لوبين" على "نتفليكس"، بحضور بطله الممثل الفرنسي عمر سي، وسطوا على معدات فيه، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
وتعرض فريق المسلسل لهجوم بمدافع الألعاب النارية، خلال التصوير، في حي بابلو بيكاسو في نانتير، الواقعة في الضواحي الغربية لباريس، بحسب المصدر نفسه. ولم تقع أية إصابات، لكنّ معدات تقدر قيمتها بنحو 300 ألف يورو (338 ألف دولار) سُرقت من الموقع.
وأكدت "نتفليكس" حصول "الحادث"، مشددة على أن سلامة فرق العمل أولوية، آملةً "التمكن من معاودة التصوير قريباً". ومن المقرر أن تعرض "نتفليكس"، اعتباراً من 11 حزيران المقبل، الجزء الجديد من "لوبين"، وهو أول مسلسل فرنسي لها، بعدما استقطب المسلسل عشرات الملايين من المشاهدات في كل أنحاء العالم.
المصدر: الامارات اليوم
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