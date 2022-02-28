"الفراغ مفسدة".. 6 أفكار ممتعة للاستفادة من وقت فراغك بدون تكاليف

الرغم من كثرة انشغال البعض إلا أن هناك مساحة من الوقت، البعض يطلق عليها وقت الفراغ في هذه الحالة يكون الشاب أو الفتاة انتهى من كل أعماله المطلوبة وأصبح لديه وقت بلا هدف أو تحقيق أي شيء فنجد أن البعض منا يفكر في طرق جديدة لاستغلاله والبعض الأخر من الممكن أن يقضيه بالنوم لساعات طويلة لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع نشوي جابر اللايف كوتش أفضل الأشياء الممتعة التي من الممكن أن تمارسها بوقت الفراغ وبأقل تكلفة.وتقول اللايف كوتش لـ اليوم السابع: وقت الفراغ هو من أكثر الأوقات النادر وجودها في أيامنا بسبب كثرة الانشغالات لذلك أي شخص يوجد لديه وقت وفراغ يحاول أن يستغله ولا يحاول أن يقضيه بالنوم، فالنوم الزائد عن الحاجة يسبب خمول للجسم ومتاعب صحية.أشياء ممتعة لقضاء وقت فراغ مفيد: لعبة الشطرنجالشطرنج من أكثر الألعاب المسلية جدًا وأيضًا لها قدرة هائلة في قضاء الوقت والتخلص من قت الفراغ باللعب والاندماج وأيضًا تساعد في تغيير المزاج للأفضل أو من الممكن ممارسة ألعاب أخري مفضلة لديك على حسب الرغبة.تبادل الألغاز مع الأصدقاءتبادل الألغاز مع الأصدقاء مما قد يؤدي إلى ساعات من المرح وتغير المزاج بطريقة لطيفة عن طريق ممارسة لعبة تخص الذكاء والتفكير في حل الألغاز وتعتبر هذه الألعاب من أفضل الطرق التي تعمل على تغذية العقل بشكل جيد.التحدث مع صديق أو قريبالتحدث مع صديق أو قريب من الممكن أن يكون من أفضل الطرق لقضاء وقت الفراغ بشكل يفيدك ويطور شخصيتك أيضًا، خاصة هناك فترة طويلة ننشغل فيها عن المقربين ولا نجيد التواصل معهم بشكل ناجح فمن الأفضل أخذ جزء من وقت الفراغ لمحادثة المقربين.الاتصال بالطبيعةالحدائق شئ جميل ويوجد بها راحة نفسية كبيرة، ومن المفيد دائمًا التواصل مع الطبيعة والاستمتاع بالهواء الطلق الذي يعمل على تجديد طاقتك وتحسين الحالة المزاجية لديك.عمل حلويات مفضلةمن الممكن أن تستغل وقت الفراغ في إعداد أطباق مفضلة لك تضمن نظافتها ومذاقها الجيد ومكوناتها الصحية.تمارين رياضيةمارس بعض التمارين الرياضية في البيت دون إنفاق المال على عضوية صالة جيم أو شراء المعدات، كل ما تحتاجه هو أن تشغل موسيقاك المفضلة التي تحفززك على ممارسة الرياضة أو الجري لساعات طويلة أو حتى الرقص.