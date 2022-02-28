حسب برجك... ما هي الهواية المفضلة لديك؟

من السهل التعرف إلى الهوايات ومختلف أنواع الأنشطة التي تناسبك أو العمل الروتيني المفضل لديك، والذي قد يساعد على القضاء على الملل؛ وذلك من خلال معرفة برجك وما يرتبط به من هوايات مناسبة لك.- الحمليتفوق برج الحمل بشكل خاص في التحديات الجسدية، إلى جانب ثقته بنفسه وشجاعته. لذا، تعد ممارسة تمارين تتطلب طاقة كبيرة، مفيدة للغاية للاسترخاء والتخلص من التوتر.- الثوريميل مواليد برج الثور للمثالية، لذلك يفضلون ممارسة أعمال البستنة وغرس الزهور والأعشاب في حديقتهم الخاصة.- الجوزاءتدفع الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها مواليد برج الجوزاء، إلى جانب طبيعتهم الفضولية وحبهم لتبادل الأفكار، إلى هواية تعلم لغة جديدة.- السرطانقد يجد مواليد برج السرطان في التصوير الفوتوغرافي، هوايتهم المفضلة بسبب قدراتهم الإبداعية ورغبتهم في رؤية نتائج فورية لما يفعلونه.- الأسديسعى برج الأسد وراء شغفه، وتعد هواية جمع الأشياء وعرضها أكثر ما يشعل ذلك الشغف، والتي تأتي على قائمة أولوياته.- العذراءعمل المخبوزات وإدخال التعديلات على وصفاتها، هواية اجتاحت مواليد برج العذراء المعروف عنهم العمل الجاد.- الميزانالميزان برج مولع بالشأن الاجتماعي والالتحاق بالمنظمات غير الربحية، وهو من بين الأبراج المثالية للعمل التطوعي.- العقربلا يمانع برج العقرب في مد يد العون للآخرين، لكنهم بحاجة إلى الشعور بالحرية وسط الطبيعة. لذلك، تأتي ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو حتى تسلق الجبال، كملاذ مثالي لمواليد هذا البرج.- القوسيتميز القوس بالهدوء، والمقربين منه يلاحظون تركيزه على الانسجام بين الجسد والعقل وشغفه الكبير بالتأمل.- الجدييميل مواليد برج الجدي إلى تطوير بعض المهارات اليدوية وتصميم وتصنيع كل شيء بأنفسهم، مثل ملابسهم أو أثاثهم.- الدلويعد التحديق في النجوم والتفكير في الكون هواية تملأ أفئدة مواليد برج الدلو، كما أن أفضل مقتنياتهم في السفر هو التلسكوب مع حقيبة سفر وحامل ثلاثي القوائم قابل للتعديل.- الحوتيعشق برج الحوت الفن والموسيقى، لذا، أفضل طريقة لتوجيه طاقته الإبداعية من خلال الشعر وتأليف القصائد والأغاني.