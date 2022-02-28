حسب برجك... ما هي الهواية المفضلة لديك؟

من السهل التعرف إلى الهوايات ومختلف أنواع الأنشطة التي تناسبك أو العمل الروتيني المفضل لديك، والذي قد يساعد على القضاء على الملل؛ وذلك من خلال معرفة برجك وما يرتبط به من هوايات مناسبة لك.
- الحمل
يتفوق برج الحمل بشكل خاص في التحديات الجسدية، إلى جانب ثقته بنفسه وشجاعته. لذا، تعد ممارسة تمارين تتطلب طاقة كبيرة، مفيدة للغاية للاسترخاء والتخلص من التوتر.
- الثور
يميل مواليد برج الثور للمثالية، لذلك يفضلون ممارسة أعمال البستنة وغرس الزهور والأعشاب في حديقتهم الخاصة.
- الجوزاء
تدفع الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها مواليد برج الجوزاء، إلى جانب طبيعتهم الفضولية وحبهم لتبادل الأفكار، إلى هواية تعلم لغة جديدة.
- السرطان
قد يجد مواليد برج السرطان في التصوير الفوتوغرافي، هوايتهم المفضلة بسبب قدراتهم الإبداعية ورغبتهم في رؤية نتائج فورية لما يفعلونه.
- الأسد
يسعى برج الأسد وراء شغفه، وتعد هواية جمع الأشياء وعرضها أكثر ما يشعل ذلك الشغف، والتي تأتي على قائمة أولوياته.
- العذراء
عمل المخبوزات وإدخال التعديلات على وصفاتها، هواية اجتاحت مواليد برج العذراء المعروف عنهم العمل الجاد.
- الميزان
الميزان برج مولع بالشأن الاجتماعي والالتحاق بالمنظمات غير الربحية، وهو من بين الأبراج المثالية للعمل التطوعي.
- العقرب
لا يمانع برج العقرب في مد يد العون للآخرين، لكنهم بحاجة إلى الشعور بالحرية وسط الطبيعة. لذلك، تأتي ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو حتى تسلق الجبال، كملاذ مثالي لمواليد هذا البرج.
- القوس
يتميز القوس بالهدوء، والمقربين منه يلاحظون تركيزه على الانسجام بين الجسد والعقل وشغفه الكبير بالتأمل.
- الجدي
يميل مواليد برج الجدي إلى تطوير بعض المهارات اليدوية وتصميم وتصنيع كل شيء بأنفسهم، مثل ملابسهم أو أثاثهم.
- الدلو
يعد التحديق في النجوم والتفكير في الكون هواية تملأ أفئدة مواليد برج الدلو، كما أن أفضل مقتنياتهم في السفر هو التلسكوب مع حقيبة سفر وحامل ثلاثي القوائم قابل للتعديل.
- الحوت
يعشق برج الحوت الفن والموسيقى، لذا، أفضل طريقة لتوجيه طاقته الإبداعية من خلال الشعر وتأليف القصائد والأغاني.