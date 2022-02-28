"الصواريخ في الخارج والموسيقى في الداخل"... مراسلة لبنانية تنشر فيديو من أوكرانيا!

موسيقى على وقع صواريخ!
كان ذلك بعد ظهر هذا اليوم، القصف على أشده في الخارج، طُلب منا الدخول، الى ردهة فندق فرغ سوى من بعض الأطقم الإعلامية
الكل بحالة توجس، لا ندري نبقى، نرحل، إلى أين وكيف..
ليصدح فجأة صوت هذا العزف.. فيُنسينا للحظات، أننا في زمن حرب#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/h9zBB6hvGv
— كريستيان بيسري (@cristianbaysari) February 27, 2022
موسيقى على وقع صواريخ!
كان ذلك بعد ظهر هذا اليوم، القصف على أشده في الخارج، طُلب منا الدخول، الى ردهة فندق فرغ سوى من بعض الأطقم الإعلامية
الكل بحالة توجس، لا ندري نبقى، نرحل، إلى أين وكيف..
ليصدح فجأة صوت هذا العزف.. فيُنسينا للحظات، أننا في زمن حرب#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/h9zBB6hvGv