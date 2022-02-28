لبنان

"الصواريخ في الخارج والموسيقى في الداخل"... مراسلة لبنانية تنشر فيديو من أوكرانيا!

Lebanon 24
28-02-2022 | 02:30
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نشرت مراسلة قناة "الحدث" كريستيان بيسري، المتواجدة في أوكرانيا، فيديو عبر توتير، وأرفقته بالكتابة: "موسيقى على وقع صواريخ!
كان ذلك بعد ظهر هذا اليوم، القصف على أشده في الخارج، طُلب منا الدخول، الى ردهة فندق فرغ سوى من بعض الأطقم الإعلامية
الكل بحالة توجس، لا ندري نبقى، نرحل، إلى أين وكيف..
ليصدح فجأة صوت هذا العزف.. فيُنسينا للحظات، أننا في زمن حرب".
 

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