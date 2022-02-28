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منوعات
لمحبي الاثارة والغموض... لعبة جديدة تطرح في الأسواق
Lebanon 24
28-02-2022
|
10:00
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كُشف النقاب عن لعبة "Elden Ring"الجديدة، لتهيأ محبي الألعاب الإكترونية للدخول في عالم معقد يقدم الكثير من المتعة، وذلك بالتعاون مع مؤلف "Game of Thrones".
وتعتمد اللعبة على مغامرة لتجسيد أدوار الفانتازيا المظلمة، عبر سلسلة "Dark Souls" وغيرها من العناوين من FromSoftware، وفقا لناشر ألعاب الفيديو Bandai Namco Entertainment ومقره اليابان.
وقال ناشر اللعبة إن السمة المميزة لهذه اللعبة هي المعارك الصعبة الوحشية التي يمكن أن تستمر لساعات حيث يكتشف اللاعبون التكتيكات والأسلحة اللازمة لتحقيق النصر، مضيفا أن الفكرة هي أن يشعر اللاعبون: "بإحساس الإشباع الذي يأتي مع معالجة الصعوبات بطريقتهم الخاصة والتغلب عليها".
وقام جورج آرآر مارتن مؤلف الرواية الشهيرة "أغنية الجليد و النار" الذي اقتبس منها المسلسل الشهير صراع العروش بإضافة حالة من الإنسانية والدراما على شخصيات اللعبة بينما قام المخرج هيديتاكا ميازاكي بوضع أسلوب اللعب ورواية القصص.
وأثارت اللعبة إعجاب النقاد الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المبكر، مما منحها نتائج مثالية.
( AFB)
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