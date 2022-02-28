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منوعات
نائبة أوكرانية تتحدى الحرب وأصوات القذائف... تزوجت قبل توجه عريسها الى معارك
Lebanon 24
28-02-2022
|
14:00
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تصدرت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم صور زفاف نائبة إدارة مدينة كييف يارينا أريفا وزوجها سفياتوسلاف فورسين، بالتزامن مع اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
وحصدت صور الزفاف إعجاب ملايين النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم وتأثرهم "بقصة حبهما"، متمنين لهما "السعادة والتوفيق في حياتهما"
ووثقت أريفا لحظات حبها الأولى وهي تقف إلى جانب عريسها حاملة السلاح بصورة عبر حسابها على فيسبوك، مرفقة بتعليق: "أول صورة عائلية بعد الزفاف، اليوم الثاني من الحرب الحقيقة ستنتصر".
وفي تصريحٍ خاص لوكالة الرصد والتحقق في شبكة الجزيرة (سند) قالت يارينا أريفا "خططنا للزواج في السادس من أيار المقبل، لكن الحرب التي حصلت بدلت الأمر".
وعن أول أمر فعلاه بعد الزواج، أجابت "ذهبنا إلى مركز الدفاع الإقليمي المحلي للانضمام لفرق الدفاع عن البلاد".
وخلال حديثها مع "سند"، عبرت عن قلقها على زوجها، لا سيما أنه في مهمة عسكرية، مضيفة "أنا في هذه اللحظة في غاية القلق والعصبية أنتظر زوجي ليعود وهو بصحة وعلى قيد الحياة".
وختمت "أهلي وقفوا إلى جانبنا ودعمونا وهم الآن في أمان بالمنزل".
(الجزيرة)
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