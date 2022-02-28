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منوعات
فيلم روسي يدخل برنامج مهرجان سينمائي في بلغراد
Lebanon 24
28-02-2022
|
16:00
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بدأ الجمعة 25 شباط في بلغراد مهرجان "فيست" السينمائي الدولي الـ50.
وتولى افتتاح المهرجان المخرج السينمائي المعروف ومدير مسرح الجيش الروسي، أمير كوستوريتسا والفنان اليوغوسلافي الصربي الشهير، ميكي مانويلوفيتش.
ومنح الفنانان المذكوران في إطار مراسم الافتتاح جائزة "بلغراد المنتصرة" لقاء دورهما البارز في تطوير الفن الصربي.
وقال رئيس لجنة التحكيم في المهرجان الممثل الصربي المعروف، ميلوش بيكوفيتش في مراسم الافتتاح إن مهرجان "فيست" كان على مدى 50 عاما واحة للحرية والإبداع.
وافتتح المهرجان بعرض الفيلم الصربي "السيدة بانوفيتش" - 2021" من إخراج الصربي ستيفان أرسينيفيتش.
وسيعرض في المهرجان 88 فيلما سينمائيا من البرامج الـ6. ويتضمن البرنامج الرئيسي 20 فيلما سينمائيا تمثل مختلف البلدان، بما فيها فيلم "القضية" من إخراج الروسي، أليكسي غيرمان الابن.
يذكر أن أكثر من 4 ملايين شخص شاهدوا على مر 50 عاما 4 آلاف فيلم تمثل العالم أجمع. ويتوقع أن يحضر المهرجان المخرج الروسي والعالمي المشهور، نيكيتا ميخالكوف.
المصدر:
روسيا اليوم
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