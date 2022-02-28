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جريمة بشعة.. رجل ينحر زوجته الحامل بالسكين ويهرع إلى الطريق عاريا

Lebanon 24
28-02-2022 | 14:36
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أمرت نيابة منطقة حلوان، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات في قتله زوجته التي كانت حاملا في الشهر الخامس.
وقالت صحيفة اليوم السابع إن المتهم محمد عرفات (27 سنة)، وهو مقيم في منطقة عرب غنيم، قتل زوجته نادية (20 سنة) بست طعنات مستخدما سكينا.
وبعد ذلك، نزل المتهم عاريا إلى الشارع وتشاجر مع سكان المنطقة.
وقال شاهد عيان لموقع مصراوي إنه عقب الحادث نزل المتهم للشارع عاريا وصرخ: "أنا دبحت مراتي".
وتوصلت تحريت المباحث إلى أنه كان دائم التشاجر مع زوجته وكان يعانى من مشكلات نفسية ويتفوه بكلمات غير مفهومة، ويتخيل أحداثا ليس لها وجود، وقد تم حجزه في مصحة علاجية من قبل.
وحسب ما أورد موقع صحيفة "الأهرام" القاهرية فقد رضخت الزوجة وتحملت معاناتها حتى فاض الكيل وقررت مواجهته وطلبت منه أن يحسن معاملتها فبدأ يضربها وعندما اعترضت على أفعاله استل سيكنا من المطبخ وطعنها فى أماكن متفرقة من الجسد وتركها تنزف داخل حجرة النوم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وبعدها خرج المتهم إلى الشارع عاريًا، تسيطر عليه حالة من الهيجان، إلا أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبطه.
المصدر: الحرة
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