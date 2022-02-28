برج الحمل



ستكون متسلطا أحيانا هذا اليوم. تضع الكثير من المعايير لنفسك وللشريك. تشك كثيرا في من تحب وفي الناس بشكل عام ولكن لا تظهر لهم هذا الشيء. خذ حذرك من أي كلمة تنطق بها. عليك ممارسة التمارين الرياضية للتخلص من المشاكل

برج الثور



يتيح لك هذا اليوم فرصا جديدة وخصوصا إذا كنت تعمل في مجال التجارة. لا تدخل في مناقشات عنيفة قد تؤدي إلى تدهور العلاقة بينك وبين الحبيب، لأن المصالحة قد تكون مستحيلة بعد ذلك. حاول أن تضبط انفعالاتك وأن تحافظ على أمنك وسلامتك، فهذا اليوم ينذر بالخطر.

برج الجوزاء



الظروف ليست لصالحك اليوم، ولكن لا تنزعج فالوضع سيتحسن قريبا. سيتفهم الجميع موقفك وسيتعاطفون معك. لديك رغبة في تحقيق شيء ما اليوم ولكن لا تستطيع. هناك شخص ما سيساعدك هذا اليوم في إنجاز أعمالك.

برج السرطان



من المحتمل أن تسمع بعض الشائعات الغريبة هذا اليوم. سمع شخص ما معلومة ما وأساء فهمها ثم ذهب ليروجها. يجب أن تتأكد أولا من هذه المعلومة قبل استنتاج أي شيء. من الأفضل ألا تهتم بهذا القيل والقال وتنتظر حتى تعرف الحقيقة بنفسك.

برج الاسد



أنت عاطفي جدا ورومانسي بشكل عام هذا اليوم. كن حذرا فهناك بعض الأشخاص يتأمرون لتعكير صفوك. لن يتغير مزاجك بسهولة اليوم، ولكن ربما تحدث بعض المشاكل الصغيرة كضياع بعض المفاتيح أو فقدان بعض الأغراض. عليك أن تكون هادئا حتى يمر يومك بسلام.

برج العذراء



يعدك هذا اليوم بالنجاح والحظ في مشاريعك ومساعيك، لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء. شجارات ونزاعات مع الشريك على أمور غير ذات أهمية توتر الأجواء بينكما. تقديم بعض التنازلات مفيد أحيانا للتوصل إلى حل المشكلة. عليك أن تولي صحتك الجسدية اهتماما خاصا إذا كنت تريد أن تظل حياتك هادئة وسعيدة.

برج الميزان



تأجيل غير مبرر في تنفيذ مشروع ما ونتيجة لذلك ربما تشك في قدراتك ومهاراتك. كن حذرا ولا تفكر بهذه الطريقة السلبية. الأمر لا يتعلق بمهاراتك أو خبراتك. القلق الذي تشعر به بسبب انشغالك بوضعك الاقتصادي وقد ينتج عنه تأجيل أو تعليق نشاط ما.

برج العقرب



حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال الفريق، كما يمكنك ترك بصمتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. تميل للقيام ببعض المغامرات ولكن هناك بعض الظروف قد تمنعك من المشاركة في أي مغامرة أو نشاط.

برج القوس



يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيا، وتستطيع القيام بأي مهمة مهما كانت معقدة. لكن لسوء الحظ لن يستمر هذا الوضع دائما، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاعا كليا. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك واقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

برج الجدي



تبدو اليوم متقلب المزاج قليلا. أنت لست مريضا ولكنك فقط تشعر بإجهاد وإرهاق بسبب المجهود الذي بذلته في العمل مؤخرا. تقلب المزاج دليل واضح على الضغط وربما يكون مؤشرا ينبهك بضرورة توقف العمل والراحة في المنزل.

برج الدلو



لست متأكدا من الأفكار التي تؤمن بها الآن. ذهنك مليء بالأفكار والأسئلة والتناقضات. تأكد أن رحلة البحث عن إجابات وتفسيرات لهذه الأسئلة تحتاج إلى وقت طويل جدا. ليس من المتوقع أن تعثر على كل الإجابات في الوقت الحالي، ولذلك لم تجبر نفسك على العثور عليها في آن واحد؟

برج الحوت



تحصل اليوم على مبلغ لا بأس به من المال. يوم رائع جدا حقا. هذه الأحداث السعيدة تستدعي التحضير لحفل ما ودعوة الأصدقاء لحضوره. لا تستثمر أموالك هذه الفترة بالتحديد ولمدة شهرين على الأقل. عليك أن تدلل نفسك فأنت تستحق ذلك حقا.