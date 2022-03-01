منوعات

بعد غزوها اوكرانيا... ديزني تعلق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا!

Lebanon 24
01-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-924650-637817140348746291.jpg
Doc-P-924650-637817140348746291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "ديزني"، الاثنين، تعليق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا بسبب غزوها جارتها أوكرانيا، ليحذو بذلك عملاق الترفيه الأميركي حذو العديد من الشركات التي اختارت الانسحاب من هذا البلد، سواء مؤقتا أو دائما.

وقالت ديزني في بيان إنه "بالنظر إلى الغزو غير المبرر لأوكرانيا وللأزمة الإنسانية المأساوية، فإننا نعلق طرح أفلام في صالات السينما في روسيا، بما في ذلك الفيلم المقبل لبيسكار، ريد أليرت".

وأضافت "سنتخذ قرارات تجارية مستقبلية تبعا لتطور الوضع". 

ولفتت الشركة إلى أنها تعمل في الوقت الراهن مع منظمات غير حكومية لتقديم مساعدات طارئة وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية للاجئين. 

ونأت شركات متعددة الجنسيات عديدة بنفسها عن روسيا منذ أعلن الرئيس، فلاديمير بوتين، بدء قواته هجوما عسكريا واسع النطاق على أوكرانيا.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2022-03-01
05:00 | 2022-03-01
03:00 | 2022-03-01
02:15 | 2022-03-01
01:00 | 2022-03-01
23:00 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website