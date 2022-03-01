جربها الآن.. خدع بصرية تكشف عن خبايا شخصيتك!





وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، عن حساب يسمى ItsMeFuzz على "تيك توك"، تم تداول أول صورة، والتي تظهر إما وجه امرأة أو رجل يعزف الساكسفون، بحسب رؤيتك للصورة وما تراه لأول وهلة. تداول رواد مواقع التواصل مؤخرا مقطع فيديو يحتوي على صورتين تعتمدان على الخدع البصرية، وهي الخدع التي تنتشر بكثرة هذه الأيام، إلا أن هاتين الصورتين قد تختلفان في أنهما قد يؤشران إلى شخصيتك حين تحدد ماذا ترى فيهما أولا.وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post، عن حساب يسمى ItsMeFuzz على "تيك توك"، تم تداول أول صورة، والتي تظهر إما وجه امرأة أو رجل يعزف الساكسفون، بحسب رؤيتك للصورة وما تراه لأول وهلة.

وبحسب الفيديو المتداول على "تيك توك"، فلو أنك رأيت وجه المرأة أولا، فهذا يعني أن الجانب الأيمن من المخ متطور أكثر من الجانب الأيسر، مما قد يشير إلى أنك مبدع وتميل إلى النواحي الفنية.



أما من رأى الرجل الذي يعزف الساكسفون، فعلى الأغلب لديهم النصف الأيسر من المخ متطورا أكثر من الجانب الأيمن، مما قد يشير إلى أنك عقلاني وتميل إلى تحليل الأمور.



أما الصورة الثانية، فقد أظهرت إما شجرة بيضاء أو شخصان ينظران إلى بعضهما.

وبحسب فيديو ال"تيك توك"، إذا رأيت الشجرة أولا، فهذا يدل على أنك تعير اهتماما كبيرا للتفاصيل، كما أنك تملك مهارة قراءة أمزجة الآخرين.



أما إذا رأيت الوجهين الذين ينظران لبعضهما البعض، فأنت على الأغلب من النوع الهادئ الذي يستطيع التعامل مع الناس كافة، حتى أثناء غضبهم وعصبيتهم.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع النتائج، كما اتفق الكثير منهم مع تحليل الشخصية الذي ورد في فيديو الـ"تيك توك"، مؤكدين أن تلك التحليلات تعكس بالفعل شخصياتهم الحقيقية.

وبعض المعلقين أكدوا أنهم رأوا تفاصيل كل صورة بالتزامن، أي وجه المرأة والعازف في أول صورة، كما رأوا الشجرة والوجهين في الصورة الثانية.



والبعض رأوا أشياء أخرى بالصورتين، منها برج إيفل ودب ورجل يدخن سيجارة.



أما أنت عزيزي القارئ، فماذا رأيت أولا في كل من الصورتين؟