15
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
ارتكب جريمة بشعة في الشارع وطعن شابًا 4 طعنات في جسده
Lebanon 24
01-03-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت قوات الأمن في مصر من القبض على رجل أعمال، بتهمة قتل صاحب مركز صحي لعلاج اضطرابات النمو لذوي الاحتياجات الخاصة، في أحد الشوارع بإمبابة.
وأفادت التحريات بأن الشاب المتوفي عمره 32 عاما ومصاب بـ4 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم تربص به، وسدد له عدة طعنات أمام باب المركز في إمبابة، وبعدها هرب بسيارته.
أوضحت التحريات أن المتهم مريض نفسيا، ويعاني من اضطرابات نفسية، وأنه قتل المجني عليه بزعم أنه لم يقم بعلاج نجله، وأن نجل المتهم كان من بين المرضى الذين يترددون على المركز الخاص بالمجني عليه.
وتمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، لكنه ظل يهذي بكلمات غير مفهومة في بداية الأمر، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان سبب وفاته رسميا.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
Lebanon 24
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
02:00 | 2022-03-01
01/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
06:02 | 2022-03-01
01/03/2022 06:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو
02:15 | 2022-03-01
01/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
12:09 | 2022-03-01
01/03/2022 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة للمضمونين.. تعويضات نهاية الخدمة على الـ 8000 ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً!
Lebanon 24
أخبار سارة للمضمونين.. تعويضات نهاية الخدمة على الـ 8000 ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً!
02:30 | 2022-03-01
01/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-03-01
في الزواج... من الاكثر سعادة الرجال ام النساء؟
13:48 | 2022-03-01
بحار يحاول أن يغرق يختًا فاخرًا انتقامًا لأوكرانيا
13:38 | 2022-03-01
أقامت دعوى خلع بعد 48 يومًا من عرسها لهذا السبب الغريب
13:36 | 2022-03-01
شاب يقتل والده طعنا بالسكين!
13:30 | 2022-03-01
رفض بيع صقره بمئات آلاف الدولارات!
13:27 | 2022-03-01
السجن 10 سنوات لضابط شرطة بجريمة مخدرات
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
02/03/2022 04:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
02/03/2022 04:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
02/03/2022 04:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact