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السجن 10 سنوات لضابط شرطة بجريمة مخدرات

Lebanon 24
01-03-2022 | 13:27
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حكم في الرباط على ضابط شرطة كان يعمل في حرس الحدود بطنجة بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بالضلوع في نشاط عصابة إجرامية امتهنت الاتجار بـ"الكوكايين".

وأصدرت المحكمة أيضا قرار بإدانة شقيق موظف الشرطة المذكور بسنتين حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه هو الآخر في أفعال المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأحالت الشرطة في وقت سابق، الضابط الموقوف وشقيقه وثلاثة أشخاص آخرين إلى النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية لها ارتباط بترويج المخدرات القوية، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال قبل أن تصدر هيئة المحكمة أحكامها في هذه القضية.

وأشارت الشرطة، إلى أن "توقيف هؤلاء المشتبه فيهم جاء في أعقاب عملية أمنية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في إطار جهودها لمواجهة مخاطر الجريمة بجميع صورها وأشكالها".
المصدر: روسيا اليوم
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