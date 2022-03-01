منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
01-03-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-925174-637817972660049387.jpg
Doc-P-925174-637817972660049387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك نفسياً، وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أكبر المراجع
الثور
يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً وتتسبب بخلافات غير متوقعة
الجوزاء
تكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق، واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن بعض الزملاء
السرطان
قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم
الأسد
تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر في الأجواء المهنية إطلاقاً
العذراء
أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب ناجحة أيضاً
الميزان
قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة التصدي لكل من يضع العصي في دواليب المشاريع
العقرب
تكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة، والتخطيط لمجموعة من المشاريع المستقبلية الكبيرة
القوس
تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم، لكنّك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات
الجدي
يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج
الدلو
عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه، إنما بانتظارك مسؤوليات جسام ستثبت أنك قادر على توليها
الحوت
تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام، بل المواجهة بحزم ووعي، وتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:30 | 2022-03-01
16:00 | 2022-03-01
14:00 | 2022-03-01
13:48 | 2022-03-01
13:38 | 2022-03-01
13:36 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website