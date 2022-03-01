الحمل

تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك نفسياً، وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أكبر المراجع

الثور

يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً وتتسبب بخلافات غير متوقعة

الجوزاء

تكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق، واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن بعض الزملاء

السرطان

قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم

الأسد

تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر في الأجواء المهنية إطلاقاً

العذراء

أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب ناجحة أيضاً

الميزان

قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة التصدي لكل من يضع العصي في دواليب المشاريع

العقرب

تكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة، والتخطيط لمجموعة من المشاريع المستقبلية الكبيرة

القوس

تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم، لكنّك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات

الجدي

يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج

الدلو

عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه، إنما بانتظارك مسؤوليات جسام ستثبت أنك قادر على توليها

الحوت

تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام، بل المواجهة بحزم ووعي، وتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم