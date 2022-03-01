ابراج صراحتها قاسية جداً لدرجة قد يصفها البعض بأنها وقحة.. هل أنت من بينها؟

سيكون هناك الكثير من الأشخاص في حياتك يأتون ويذهبون، وكل شخص تقريباً لديه ما يقوله. البعض سيُحاول تجميل الأمور بأي شكل من الأشكال، فيما البعض الآخر قد تكون صراحتهم قاسية جداً لدرجة أنّ البعض قد يصفهم بالوقاحة. فمن هي هذ الأبراج؟

مواليد 4 ابراج صراحتها قاسية جداً لدرجة أن البعض قد يصفها بالوقاحة.

برج الحمل

تُعد صراحة الحمل متعالية ومتعجرفة يمكنها ان تجرح المشاعر وأن تجعل الآخر يشعر بأنه بلا قيمة أمام عظمة الحمل. وبسبب رغبته الكبيرة بأن يكون القائد فهو عادةً يريد من الآخرين ان يتبعوه، وكي يحقق هذه التبعية فهو عليه أن يبرز عيوب الآخرين وهذا ما يقوم به تحت شعار الصراحة. وحين يقوم بذلك فهم سيجدون أنفسهم يتبعونه بشكل تلقائي لانه يجد كل تلك الخصال التي لا يملكونها وعليه هو القائد المطلف. صراحة الحمل هي من النوع الذي قد يعتبره البعض تعدياً على الخصوصيات ووقاحة لا حدود لها. الحمل هو ذلك الشخص الذي يتبرع ليخبركم بشيء ما عند أنفسكم لم تطلبوا منه قوله أو حتى تسمحوا له بالحديث عنه.

برج العذراء

العذراء يقع في مكان ما وسطي بين الصراحة المطلقة وبين الكذب. البرج هذا احياناً يشارك الآخرين باكثر مما يجب مشاركته ما يجعل صراحته تبدو قاسية للغاية. ولكنه في المقابل معروف عنه بأنّه مستعد لقول الكثير من الأكاذيب البيضاء وذلك من أجل ضمان عدم جرحه لمشاعر الأشخاص الذين يكترث لأمرهم. العذراء معروف عنه بأنّ لسانه سليط بشكل عام وحين نضيف ذلك الى الصراحة فنحن امام صراحة قاسية. لا تتوقعوا اي مجاملات مهما كان نوعها من العذراء فهو حين يرى ما لا يعجبه فسيقول الأمور كما هي حتى ولو كان ردكم بأنه جرح مشاعركم فهو سيبلغكم بأنه كان فقط يقول الحقيقة وعليكم تعلم التعامل مع الحقيقة كما هي.

برج الدلو

يُعد الكذب بالنسبة للدلو هو إهانة للشخص وللدلو نفسه.ولكن مشكلة الدلو هي أنّ صراحته تأتي أحياناً في أماكن ومناسبات لا تحتمل هكذا صراحة ولكنه في الواقع لا يكترث لذلك على الإطلاق. بالنسبة اليه ان كانت صراحته تجرح مشاعر احدهم فليكن .. فهو لا يكترث ولن يكترث ولن يعتمد طريقاً مختلفاً للتعامل مع الآخرين. البرج هذا لا يجمل كلامه أيضاً حتى في أبسط الامور فإن كنتم قد اشتريتم للتو قميصاً جديداً فهو ذلك الشخص الذي سيسألكم عن المكان الذي إشتريتم منه القميص.. ثم سيتعقبه بتعليق قاسٍ وهو بأنه يبدو مريعاً عليكم وأن مالكم قد رمي بسهلة المهملات.

برج الحوت

الحوت برج صريح للغاية ولكنه وخلافاً للأبراج الأخرى فهو وحين يقرر أن يتحدث بصراحة فهو يفكر وبشكل دائم بالاخرين. الحوت لا يريد أن يكذب ولكنه في الوقت عينه لا يريد أن يكون سبباً في جرح مشاعر أي شخص كان. ولكن وبما أنه من الابراج التي لا تنفتح بسهولة على الآخرين وبالتالي لا يمكن للمحيط ان يعرف أنّ الصراحة نابعة من مكان محب فانه يسهل عليهم تفسير صراحته على انها قساوة وتجريح. البرج هذا لا يمكنه إحتمال الكذب لانه شخصياً لا يكذب وبالتالي هو يتوقع الصدق التام والكلي من كل من حوله وحين يتحدث فهو يقول اول فكرة تخطر على باله.