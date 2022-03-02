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منوعات
فاز بجائزة يانصيب بـ10 ملايين دولار...وهذا ما حصل!
Lebanon 24
02-03-2022
|
02:00
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توفي أسكتلندي يبلغ من العمر 59 عاما، قبل أن يعرف بفوزه بجائزة يانصيب كبيرة، إجمالي قيمتها المالية 7.9 مليون إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 10 ملايين دولار.
ولقي أندرو جيل، مصرعه بعدما سقط من على درج بمنزل أحد أصدقائه، ليتسبب ذلك بكسر رقبته ووفاته بعد ذلك بأيام.
وبينما كانت ليزا توماس، ابنة الراحل، حزينة على موت والدها المفاجئ، تفاجأت بوصول مغلف لمنزلها الواقع في شمال لاناركشاير.
وكانت الصدمة بالنسبة لليزا أنها اكتشفت فوز والدها إلى جانب شخص آخر بالجائزة الكبرى ليانصيب البريد، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.
واعتبرت ليزا الجائزة بمثابة الهدية الأخيرة من والدها، وقالت لصحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية: "أشعر بالحزن لأن والدي ليس هنا للاستمتاع بهذا المبلغ الكبير من المال".
وأضافت: "لم نقرر بعد ماذا سنفعل بهذا المبلغ، لكن من المرجح أننا سنقضي عطلة في فلوريدا"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
المصدر:
سكاي نيوز
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