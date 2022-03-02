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ببغاء يسرق كاميرا (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2022 | 10:00
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سرق ببغاء كاميرا GoPro من منزل عائلة في حديقة فيوردلاند الوطنية بنيوزيلندا، والتقط الطائر مشاهد رائعة أثناء التحليق.

وبحسب البرنامج التلفزيوني Seven Sharp، فقد حلق الطائر في خط مستقيم فوق بعض الأشجار قبل أن يهبط على الأرض. كما أن العائلة تمكنت من استعادة الكاميرا الخاصة بها، وذلك عبر تعقب صوت الطائر أثناء تحليقه.

وهذا الببغاء من فصيلة alpine parrot، التي تشتهر بطبيعتها الفضولية والمؤذية، فهي سرقة الحقائب والمجوهرات ووجبات الغداء ومساحات الزجاج الأمامي وغيرها من الأشياء الثمينة من السياح في منطقة فيورد لاند.
 



(CNN) 
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