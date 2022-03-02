أسعار الصقور ترتفع بشكل كبير... ما هي الأسباب؟

لطالما شغُف العرب بالصقور، فقد استخدمها البدو للصيد وما زالوا يرددون القصائد التي تُمجّدها، وقد نظّم الخلفاء في العصور الوسطى حفلات إلى الأدغال لمشاهدة صقورهم وهي تنقض على الفريسة.واليوم، لا تدخر العائلات المالكة الخليجية أي نفقات على مثل هذه الرحلات، ومع تراجع أعداد الفرائس في مواطنهم، بدؤوا الصيد بالخارج في بلدان مثل منغوليا والمغرب وباكستان، فيما بات يُعرف بـ"دبلوماسية الصقور".ونشرت صحيفة "إيكونوميست" (economist) البريطانية، تقريرًا حول هذا النوع من التجارة، مشيرة إلى أن شغف سباقات الصقور ومسابقات الجمال بين الصقور في الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة الطلب عليها، حيث تم افتتاح نوادي الصقور في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، ويقدّم بعضها دورات للأطفال حتى سن الخامسة، فيما تبيع شركات الطيران في الشرق الأوسط مقاعد للطيور.ويقول كريم روسيلون من الرابطة الدولية للصقارة، إن سعر الصقر الواحد تضاعف 3 مرات في الخليج خلال العقد الماضي، حيث يُكلف غرام واحد من أجود الطيور أكثر مما يُكلف غرام واحد من الذهب.الصقور البريةولكن حتى بمثل هذه الأسعار المرتفعة، لا يوجد ما يكفي من الصقور البرية لتلبية الطلب، كما أن الصقر الحر ـ باعتباره من الأنواع المحلية المفضلة في الخليج ـ مهدد بالانقراض فعليًّا، ولا سيما أن بعض الكائنات البرية في شبه الجزيرة العربية قد انقرضت تقريبًا، وهناك العديد من البلدان حظرت التجارة فيها، لكن المشترين والبائعين وجدوا طرقًا للالتفاف على القواعد.في ليبيا، يقوم التجار أحيانًا بإغلاق جفون الطيور التي تم أسرها لمنعها من الطيران بعيدًا، بينما يقوم الصيادون في باكستان بتثبيت الفرائس بالعصي من أجل استدراج الصقور المهاجرة، ويقول جاي شوروك من الجمعية الملكية لحماية الطيور إن أماكن مثل بريطانيا تسهم أيضًا في المشكلة، حيث جعلت التغييرات الأخيرة على القانون من الصعب تتبع الصقور التي تغادر البلاد.الصقور المستزرعةولا يضر هذا الوضع بالصقور فقط، بل بالحُبارى التي تحب الصقور اصطيادها، مما يضع الحُبارى على طريق الانقراض. ولمساعدتها على التعافي دون الحد من الصيد، فتحت الإمارات مزارع لتربية الحُبارى في الداخل والخارج، وإحدى هذه المزارع موجودة في المغرب وتضم ما يقرب من 300 ألف حُبارى منذ افتتاحها عام 1995.وشجّعت الإمارات أيضًا على تربية الصقور المستزرعة، وحظرت استيراد جميع الطيور البرية التي يتم صيدها، حيث يقول روسيلون "قبل عقد من الزمان، كانت نسبة الصقور البرية في الإمارات 90%، أما الآن فتشكّل الصقور المستزرعة 90%".