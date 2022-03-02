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ما حقيقة سقوط مظلي روسي بمنطقة سكنية في أوكرانيا"؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2022 | 11:36
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في ظلّ المعارك المحتدمة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر سقوط مظليّ روسي في منطقة سكنيّة في أوكرانيا. 

إلا أن هذا الفيديو مصوّر في الحقيقة في وقت سابق في البرازيل، بحسب ما كشفت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة فرانس برس. 

ويظهر في الفيديو المصوّر من نافذة مظلّي يهبط بمحاذاة مبنى، ويبدو أن مظلّته علقت بشيء، وفي الشارع بعض الأشخاص يهرعون إلى المبنى.
 
 
بدأ انتشار هذا الفيديو بهذا السياق في ظلّ العمليّات العسكريّة الروسيّة على الأراضي الأوكرانية التي بدأت الخميس الماضي برّاً وجوّاً، واصطدمت بمقاومة أوكرانيّة. 

وجاء في التعليقات المرافقة "مظلّي روسي سقط في منطقة سكنيّة، اجتمع سكّان الحيّ وقبضوا عليه".
 
وأرشد التفتيش عنه على محرّكات البحث أنه منشور على مواقع وحسابات على مواقع التواصل منها هذا الفيديو المنشور في تموز 2021، ما يقطع بأن الفيديو لا شأن له بالغزو الروسيّ لأوكرانيا.

وتبّيّن أن المقطع نفسه نُشر أيضاً على تطبيق تيك توك في الشهر نفسه.

وبحسب صحفيي قسم تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس في البرازيل، تُسمع في الفيديو عبارات بذيئة باللغة البرتغاليّة تدلّ على دهشة ممّا يجري.
 
ويمكن ملاحظة وجود عبارات مكتوبة على المبنى الظاهر في الفيديو بالبرتغاليّة أيضاً، وهي تدلّ على أن المبنى تابع لوحدة المظليّين "Batalhão DOMPSA".

وبهذه العناصر، أمكن تحديد مكان تصوير الفيديو في ريو دي جانيور على خرائط غوغل.
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